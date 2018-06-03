Как художница из Бреста рисует удивительные картины смолой 3.06.2018, 22:26

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Фото: zarya.by

Ее картины напоминают снимки с космических телескопов.

Тут и модный ультрафиолет, ставший цветом этого года, и золото, и серебро. В звездных оттенках выдержана и последняя работа Аллы Выкачко-Федосюк, творящей под псевдонимом Alla Broska, пишет zarya.by.

Ее диптих богато блестит, переливаясь на солнце. «Оп!», – на манер фокусника говорит художница, и вдруг ее и без того сияющее полотно мигает огоньками: прямо на «экваторе» картины Алла провела светодиоды. Видели такое? Думаю, что нет.

Фото: zarya.by

То, что сегодня создает в своей мастерской брестчанка, практически единично. В Беларуси только она и еще один столичный мастер пишут картины смолой.

В интернете об этом новом веянии искусства практически ничего: модно, дорого – вот, пожалуй, и всё. До недавнего времени наша героиня тоже не знала о таком чуде: как это рисовать эпоксидной смолой? Совершенно случайно ей попался на глаза инстаграм одной немецкой художницы, работающей в этой технике. И буквально с первого фото Алла влюбилась. Более того – загорелась попробовать сама.

Сегодня Алла Выкачко-Федосюк воспитывает трехлетнего сына Ванечку. До декрета она 5 лет работала дизайнером и совершенно не видела себя художником:

– Наверное, десять лет учебы: то в художественной школе, то в университете на худграфе, пресытили меня.

Фото: zarya.by

Всё изменилось с появлением ребенка, она снова взяла в руки кисть, встала у мольберта и начала рисовать. Правда, вместо привычной классики – масла, художница выбрала акриловые краски.

– Моя мастерская находится дома, – вместе с Аллой мы заходим в ее святая святых. – Чтобы обезопасить ребенка, чтобы он не дышал масляными разбавителями, я стала рисовать акрилом. Сама по себе масляная краска безопасна, вредными считаются ее разбавители, в отличие от акриловых, которые гипоаллергенны.

Алла использует акрил в качестве подложки для своих картин из эпоксидной смолы, которая, кстати, считается токсичной, но не летучей: чтобы вещество не попало на кожу, используют перчатки.

Фото: zarya.by

– Эпоксидная смола – довольно непростой материал в работе, – говорит художница. – Та смола, что используется в промышленности, например, для заливки полов, непрозрачная и с довольно резким неприятным запахом. Она часто может закипать, если ее нанести более толстым слоем. Поэтому я использую смолу для объемного литья и могу не бояться: даже если залить полотно на миллиметров пять, то ничего не пожелтеет и не закипит.

Смолу, которая чаще всего идет для изготовления украшений или предметов интерьера, например, кухонных столов, Алла покупает в Минске в специализированном магазине, так как в Бресте ее попросту нет. Материал этот дорогостоящий, а расхода много – так, на одну большую картину запросто может уйти литр продукта.

Сама по себе смола прозрачная. Чтобы картина заиграла разными цветами, мастер добавляет сухие пигменты. Часто в качестве красителей Алла использует и совсем непривычные «ингредиенты», которые в ходу не у художников, а у мастеров маникюра. Например, самый обычный лак для ногтей или глиттер (блестки) – все, что не на водной основе, потому что смола не терпит воду.

Фото: zarya.by

– К тому же смола довольно капризна. Она требует правильного разбавления, нанесения, а еще очень долго сохнет. Специалисты рекомендуют выдержать полотно суток пять, чтобы оно окончательно высохло.

Время жизни той смолы, что использует в своей работе Алла, восемь часов. То есть, начиная картину, надо уложиться за это время.

– Для меня это более чем. Ведь работаю я, имея идею в голове и эскиз на бумаге, довольно шустро. Если честно, мне даже хочется, чтобы смола становилась тягучей немножко быстрее, ведь она очень течет и во время работы затекает во все дырочки, щелинки, если картина стоит не по уровню. Поэтому работать с таким материалом нужно очень аккуратно, с виртуозностью ювелира.

Фото: zarya.by

Роднит художницу с ювелиром не только филигранная техника. Алла использует в своей работе камни, украшая ими картины. Причем исключительно натуральные, что значительно усложняет процесс, ведь найти подходящие материалы у нас в Беларуси – целая проблема. И речь не идет о безумно дорогих кристаллах. Самые обычные минералы художнице приходится заказывать за границей, например, в Китае.

За счет камней все картины Аллы, написанные смолой, выходят объемными. О таких сейчас принято говорить – «с 3D эффектом». Однако в планах художницы сделать и первое плоское полотно – с зеркальной поверхностью.

Фото: zarya.by

Работает мастер и в еще одной необычной технике – флюид-арт. Чем-то она схожа с рисованием смолой, правда здесь в дело идет другой материал – жидкий акрил. То есть это, проще говоря, рисование жидкими красками.

– Обычный акрил имеет такую же вязкость, как жирная сметана, – рассказывает Алла. – Его специально разводят, чтобы он стал еще более жидким и – можно творить. Флюид-арт – это, скорее, медитативная техника, которая освобождает какие-то внутренние, скрытые, душевные переживания художника и проецирует их на холсте. На выходе обычно получается абстрактная картина.

Часто рядом с флюид-артом стоит прилагательное «экологичный», ведь написанные в этой технике работы повторяют природные текстуры и формы. На полотнах можно рассмотреть и горные породы, и течение реки, и тот же космос – на что горазда ваша фантазия.

И в то же время Алла не скрывает, что порой ее картины абсолютно бессюжетны. На полотнах чаще всего находят прописку собственные эмоции и переживания. А есть такие, что и вовсе были сделаны под определенный цвет: вот купила однажды она банку эмали перламутрового цвета, а потом под этот цвет и придумалось полотно.

Фото: zarya.by

Также флюид-арт называют непредсказуемой техникой, так как сам художник не знает конечный результат: то, что мы видим на полотне, очень сильно может отличаться от первоначальной задумки автора.

– И, тем не менее, я всегда рисую эскизы, намечаю на холсте направления, куда буду вести краски, чтобы попытаться сохранить общее настроение: идею и цветовую основу, – говорит Алла.

С другой стороны, у непредсказуемого характера флюид-арта есть и свои плюсы. Здесь точно можно быть уверенным, что повтор картины невозможен: «копия» будет похожей, но не точь-в-точь.

Фото: zarya.by

Пока о необычных картинах брестской художницы знают немногие, но они уже начинают пользоваться спросом: недавно ее работа отправилась в Ниццу.

Фото: zarya.by

– Учитывая, что я начала работать только в этом году, поклонников у меня еще немного, – смеется Алла. – Некоторые художники со статусом вовсе не понимают того, что я делаю, но потом – при близком знакомстве – им даже нравится. Конечно, мне приятно, что людям интересно мое творчество, что меня начинают всюду приглашать. Так, уже осенью я планирую принять участие в двух фестивалях в Минске. Каких именно – пока говорить не буду, чтобы все получилось!