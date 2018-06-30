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Трамп намерен снизить налоги для бизнеса до 20%

  • 30.06.2018, 8:25

Это может произойти осенью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе второго этапа налоговой реформы налоги для бизнеса могут быть снижены с 21% до 20%. Об этом он сказал в интервью Fox Business Network.

"Мы перейдем ко второй фазе. Возможно, мы сделаем это в октябре, возможно, раньше. Один из вопросов, который мы рассматриваем – снижение ставки с 21% до 20%", – рассказал Трамп.

По словам американского президента, таким образом власти смогут предложить более низкие налоговые ставки для среднего класса.

Напомним, в конце 2017 года Палата представителей Конгресса США утвердила самую масштабную за последние десятилетия реформу налоговой системы. Одно из главных положений реформы − снижение корпоративного налога с 35% до 21%.

Документ предполагает снижение налогового бремени и для рядовых граждан. Но если снижение налога на предпринимателей имеет бессрочный характер, то многие послабления для населения закончатся в 2025 году.


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