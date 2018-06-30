«Кофе — это модно»: как и зачем в Гродно обучали инклюзивных бариста 30.06.2018, 8:45

В пятницу в гродненской кофейне «Наша кава» было шумно и многолюдно.

Здесь проходил выпускной проекта «Инклюзивный бариста». Все было по-настоящему — и волнение, и экзамен, и дипломы. Но вместо контрольной надо было правильно приготовить кофе, а затем угостить посетителей заведения. И ждать их оценки. Впрочем, все напитки дегустаторы оценили на отлично, пишет tut.by.

Выпускники — четверо гродненцев с ограниченными возможностями. Конечно, волнуются. В кофейне много людей, к выпускникам — много внимания.

— Нет, так кофе будет некрепким. Надо не 10 грамм, а 12, — говорит девушка в инвалидной коляске Оксана. Она вместе с еще одним выпускником Максимом старательно взвешивает кофе.

Фото: tut.by

Потом они будут долго варить напиток на песке, то и дело заглядывая в две маленькие турки, обсуждая процесс и никого вокруг не замечая.

Впервые обучать людей с ограниченными возможностями всем премудростям профессии бариста стали в Лиде. Выбор этого города для первых пилотных занятий был неслучайным, ведь главный инициатор и вдохновитель идеи — колясочник, лидчанин Александр Авдевич. После районного центра проект представили в Щучине и Сморгони. Наконец добрались до Гродно. В будущем, кстати, организаторы проекта планируют объехать всю Беларусь.

Фото: tut.by

Когда-то Александр Авдевич увидел в Нидерландах кофейню, где работали люди с синдромом Дауна. Тогда подумал, что в Беларуси можно было бы сделать что-то похожее. От идеи перешел к практике. И вот все получилось. И хоть главная задача проекта — социализация людей с ограниченными возможностями, есть уже и вполне осязаемые итоги. Например, в Лиде работает первый инклюзивный бариста — Наталья Астанина после курсов получила рабочее место.

Фото: tut.by

Организаторы говорят, что учеба очень интенсивная. Поблажек здесь никому не делают. Но и результат хороший — выпускники учатся отличать степень обжарки кофе, узнают различные способы заварки напитка и даже постигают все премудрости настоящей молочной пенки, что в деле бариста, оказывается, очень важно. Обучение проходит в кофейне не просто так. Будущие бариста лучше понимают специфику работы и могут пообщаться с теми, кто в профессии давно.

Фото: tut.by

— Дальше мы планируем побывать в Волковыске, а потом, если будем видеть интерес, то снова вернемся в Гродно. Профессия бариста сейчас на пике популярности. Кофе — это модно. Поэтому было решено обучать именно этому ремеслу, — говорит руководитель кофейной компании 9BAR Максим Яшин.

Фото: tut.by

И добавляет, что инклюзивных бариста обучают профессионально и тщательно, поэтому выпускники после курсов смогут варить кофе «лучше, чем большинство бариста в Беларуси».

А вот ограниченные возможности не должны стать препятствием для приема их на работу.

«Инклюзивный бариста» — проект Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников и кофейной компании 9BAR, проводимый в рамках проекта Европейского союза и DVV International «Учиться, чтобы действовать». Стартовали бесплатные курсы весной этого года.