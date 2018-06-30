Новые путинские «креативы»: ждать осталось недолго 5 Альфред Кох

30.06.2018, 8:52

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Резкое падение рейтинга Путина - свидетельство нового этапа.

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что в этот раз власть в России явно перебрала и нынешнее резкое падение рейтинга Путина - это свидетельство какого-то нового этапа в отношении народа и власти.

Одновременное повышение пенсионного возраста для "черного" люда при сохранении в неприкосновенности всех привилегий для "благородного" сословия полностью разрушило тот образ "народного царя", который так тщательно лепил Путин все 18 лет своего правления.

При этом он так топорно отстранился от авторства этой т.н. "реформы", что даже самый упорный путинист морщится, когда Песков говорит, что Путин "не участвует в обсуждении этого вопроса". Сразу хочется спросить: что, мелкий вопрос, да? А что тогда такое - крупный вопрос?

Люди увидели путинские приоритеты: футбол, а не обсуждение судьбы десятков миллионов пенсионеров. И образ труженика денно и нощно думающего о простом человеке развалился как карточный домик...

Стало видно, что Путин банально трусит и прячется за спину Медведева. А народ таких вещей не прощает. Особенно в отношении тех, кто всю свою политическую карьеру построил на безудержном мачизме.

Народ привык к ровно противоположному сочетанию: Медведев (слабый, смешной, вороватый которышка) прячется за спину своего твердого и мужественного патрона. А когда наоборот, то - не сходится: кто может спрятаться за спину Медведева? Разве не тот, кто еще слабее его?

Ситуация с рейтингами власти вернулась к уровню осени 2011 года со всеми вытекающими отсюда угрозами. И кроме очевидной угрозы активизации оппозиционных митингов, есть не менее очевидная угроза новых путинских "многоходовочек" типа аннексии Крыма.

Выдержит ли Россия и мировое сообщество в целом новые путинские креативы или ситуация пойдет в разнос - скоро станет ясно. Какие-то контуры на ближайшую перспективу, я думаю, будут обозначены уже на встрече с Трампом.

Так что давайте подождем. Благо ждать осталось недолго.

Альфред Кох, Фейсбук