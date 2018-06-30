Рекордное число россиян готово к уличным протестам 8 30.06.2018, 9:03

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Рейтинг Путина продолжает падать.

Спустя две недели после объявления властей о повышении пенсионного возраста треть россиян готовы участвовать в любых протестных митингах в ближайшее время. Это является рекордом за последние восемь лет. Тем временем доля желающих проголосовать за Владимира Путина на выборах упала ниже 50%, пишет BBC.

Планами повысить пенсионный возраст недовольны 80% россиян, следует из последнего опроса фонда "Общественное мнение". Причем половина из них сказали, что повышение пенсионного возраста недопустимо в принципе. 39% из тех, кто отрицательно относится к реформе, аргументировали свой ответ тем, что "при повышении пенсионного возраста многие не доживут до пенсии, а пенсионные накопления пропадут".

Россия протестная

Многие готовы выразить свое недовольство пенсионной реформой на улице. 43% опрошенных сказали, что если в ближайшее время состоятся митинги протеста против пенсионной реформы они скорее примут в них участие. Больше всех готовы протестовать те, кому сейчас от 46-ти до 60 лет (57% опрошенных) и сельское население.

Протестные настроения в России в целом превысили даже уровень 2011 года, когда проходили массовые митинги против фальсификаций на выборах Госдумы. Если в ходе последнего исследования 31% опрошенных заявили, что лично примут участие в ближайшей акции протеста, которая состоится в их городе (без уточнения повода для него). В 2011 году о готовности выйти на митинг говорили только 20% респондентов, а после победы Путина на выборах в 2012 году их доля снизилась до 12%.

В воскресенье, 1 июля, в нескольких десятках российских городов пройдут акции против повышения пенсионного возраста. Протесты проводят Конфедерация труда России (КТР), акции анонсировал оппозиционер Алексей Навальный. В столице митинги собирали партия "Яблоко" и движение "Левый фронт".

Акции протеста объявлены в Красноярске, Мурманске, Твери, Новосибирске и еще более чем 10 населенных пунктах. В Москве, Петербурге и других крупных городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, власти отказались согласовать митинги.

Четверть считают, что пенсионный возраст власти решили повышать из-за нехватки денег в бюджете. Государство тратит на "строительство Крыма", на Сирию, Украину, а также на чемпионат мира по футболу, приводят примеры ответов социологи ФОМ. Треть уверена, что в конечном итоге законопроект о повышении пенсионного возраста смягчат.

Непопулярный президент

Попытки властей объяснить преимущества более позднего выхода на пенсию и подчеркнутая непричастность Путина к планам правительства пока не имеет эффекта. После объявления о реформе Путин уже потерял 14 процентных пунктов поддержки, следует из опроса ФОМ. 56% респондентов признались, что на их отношение к властям повлияли именно планы повысить пенсионный возраст.

Так, за последнюю неделю на вопрос о готовности проголосовать за Путина положительно ответили только 48% россиян. А всего за неделю до объявления о пенсионной реформе за президента были готовы голосовать 62%.

Такой низкий уровень поддержки Путина был в 2011 году, хотя остается непобитым антирекорд в 2013-го (тогда электоральная поддержка Путина составила 43%). Для сравнения: пик поддержки пришелся на 2015 год, то есть вскоре после аннексии Крыма. Тогда голосовать за Путина были готовы 74% граждан.

Уровень доверия к президенту России также упал до очень низких показателей. На вопрос, доверяют ли они Путину, положительно ответили 27% опрошенных, 34% выбрали вариант "скорее доверяю".

Официально Кремль комментирует пенсионную реформу так, будто бы Путин никак к ней не причастен. Сам президент, отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста на "Прямой линии", говорил, что решение будет принимать правительство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ни Путин, ни его администрация не участвуют в обсуждении реформы, поскольку пока у нее нет "окончательных очертаний", и советовал обращаться к правительству. После того, как на прошлой неделе стало известно о том, что планы повышения пенсионного возраста и повышение НДС обрушили рейтинг президента, Песков говорил, что президент "никогда не оглядывается на свой рейтинг".