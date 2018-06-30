Шпилевский, Гончаренко и еще 12 самых ранних тренеров белорусской высшей лиги 30.06.2018, 9:41

Виктор Гончаренко

С первого раза мало что у кого получалось, но некоторые дослужились до сборной.

В пятницу брестское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал 30-летний Алексей Шпилевский, который ранее никогда не работал со взрослыми командами. Впрочем, это не помешало ему начать карьеру с разгромной победы – брестчане в гостях наказали «Гомель» со счетом 6:0, пишет «Трибуна».

Шпилевский – один из самых ранних тренеров белорусской «вышки». Вспомним тех, кому в сильнейшем дивизионе белфутбола доверяли очень рано.

Алексей Вергеенко

Дебют: 28 июня 2009 года, «Шахтер» – «Неман» – 2:0

Возраст: 34 года, 2 месяца

Алексей Михайлович возглавил «Шахтер» после скандальной выходки Юрия Вергейчика. В игре 7-го тура против «Минска» Юрий Васильевич выбежал на поле, чтобы разобраться с судьей. Тогда главного тренера сдерживали сразу трое подопечных.

После инцидента эмоциональный менеджер направил энергию на развитие структуры клуба. Место тренера занял Вергеенко, который шесть лет помогал Вергейчику. После неудачного старта команда вроде бы набрала ход, но в итоге с 38 очками закончила сезона на шестом месте. Расположившиеся выше минское «Динамо» и «Нафтан» набрали столько же баллов. Такой результат не понравился наблюдательному совету «горняков». К следующему сезону «Шахтер» готовил Эдуард Малофеев, а Вергеенко отправился работать с молодежными сборными страны.

Юрий Вергейчик

Дебют: 12 апреля 2002 года, «Шахтер» – «Белшина» – 1:0

Возраст: 34 года, 1 месяц

В январе 2002-го у «Шахтера» начались финансовые проблемы. Команду покинул главный тренер Николай Костюкевич и лидеры Андрей Довнар и Владислав Безбородов. Функции спасателя взял на себя молодой Вергейчик. Успех к тренеру пришел не сразу. Только в 2004 году он выиграл Кубок страны, а уже в следующем сезоне и чемпионат.

Затем в карьере тренера наступил спад, который закончился эпичным рывком на поле. Он заставил Юрия Васильевича охладить пыл и сосредоточился на работе функционера. Ну а чемпионат Беларуси остался без яркого тренера. А не так давно Вергейчик ушел на работу в АБФФ.

Александр Лисовский

Дебют: 5 апреля 2008 года, «Сморгонь» – «Динамо» (Брест) – 0:1

Возраст: 33 года, 11 месяцев

Устав лечить травмы, полузащитник тихонечко закончил карьеру в «Сморгони», где стал помогать Георгию Кондратьеву. Когда тот решил сосредоточиться на работе в молодежной сборной, принимать провинциальную команду пришлось его первому ассистенту. В 13 встречах под началом Александра Петровича «Сморгонь» выиграла лишь раз. Руководство решило отправить наставника в отставку. Пока это все достижения в сольной карьере специалиста, который затем входил в тренерские штабы «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ и «Смолевичей».

Александр Кончиц

Дебют: 11 апреля 1999 года, «Динамо» (Брест) – «Свислочь-Кровля» – 2:0

Возраст: 33 года, 8 месяцев

Этот человек всю жизнь отработал в клубе из Осиповичей. В разное время был и директором, и тренером. В год, когда «Свислочь-Кровля» неожиданно пробилась в высшую лигу, Кончиц выполнял функции тренера. Свидание провинциального коллектива с «элитой» получилось коротким. Тренеру не хватало опыта, а футболистам класса. В 30 матчах «кровельщики» проиграли 22 раза, пропустили 74 мяча (больше всех в лиге). В этом нет ничего удивительного, ведь бюджет клуба составлял всего 70 тысяч долларов, а команда практически полностью комплектовалась своими воспитанниками.

Александр Хацкевич

Дебют: 15 апреля 2007 года, «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» (Минск) – 2:2

Возраст: 33 года, 5 месяцев

Экс-коуч сборной начал тренерский путь в столичном «Динамо». Петр Качуро приглашал ветерана в качестве дядьки-наставника для молодежи «бело-голубых». Совсем скоро Александру Николаевичу пришлось повесить бутсы на гвоздь и сесть за конспекты. Получилось так себе. Сезон для клуба Юрия Чижа оказался провальным. Первую победу «Динамо» смогло добыть только в третьем матче под руководством Хацкевича. Всего в том сезоне их было восемь. В итоге, команда расположилась лишь на 9-м месте. Разумеется, после такого результата контракт с тренером продлен не был.

После ухода из «Динамо» Хацкевич отправился работать в «Витебск». Там тоже не пошло. Затем он входил в тренерский штаб сборной Украины и трудился в киевском «Динамо-2». Сейчас возглавляет основу киевлян.

Вячеслав Григоров

Дебют: 29 августа 2015 года, «Слуцк» – «Витебск» – 4:2

Возраст: 33 года, 5 месяцев

Сменив Юрия Крота, ветеран «Слуцка» стал вторым тренером в истории клуба. Специалист, который пока имеет лицензию категории «В» – полная противоположность своего экстравагантного предшественника. Григоров кажется спокойным и уверенным в своих силах. Во многом благодаря его грамотному тренировочному процессу в 2015 году «сахарники» сумели сохранить место в «элите». Сейчас наставник работает с детьми в структуре «Минска».

Юрий Шуканов

Дебют: 7 июня 2004 года, «Гомель» – «Динамо» (Минск) – 2:0

Возраст: 33 года, 2 месяца

В 2004 году Шуканов заканчивал карьеру футболиста в качестве играющего тренера «Динамо». Его приглашение обошлось Юрию Чижу в 40 тысяч долларов. После отставки Петра Шубина слово «играющий» сменилось на «главный». Это решение принимал лично Юрий Александрович.

– Чиж меня удивил. Конкретно так удивил. Назначение Шуканова играющим тренером – чисто его находка. Я обалдел. Но потом осмыслил все, стал наблюдать за действиями Юры. Шуканов перевел команду на двухразовый режим тренировок. Упор делался на скоростно-силовую работу, короткую, интенсивную, мощную, на взрыв. Все шло правильно, – вспоминал Людас Румбутис.

Настолько правильно, что «бело-голубые» выиграли чемпионат. Шуканов до сих пор остается последним тренером «Динамо», которому удалось взять «золото». Правда, сезон-2005 его подопечные начали невнятно. В пяти матчах команда взяла лишь семь очков. Тренера отправили в отставку, обвинив в отсутствии содержательной игры. После Юрий Владимирович возвращался в клуб в качестве спортивного директора, но г председатель правления «Динамо» уверил, что еще одного камбэка Шуканова точно не случится. Причиной стали странные агентские отношения менеджера с Удоджи, Бангура и Диоманде.

Иван Прохоров

Дебют: 18 апреля 1992 года, «Химик» (Гродно) – «Обувшик» (Лида) – 4:1

Возраст: 32 года, 4 месяца

Прохоров рулили «Обувщиком» в первом суверенном чемпионате страны. Под руководством тренера команда расположилась на 12-м месте. Затем Прохоров работал в структуре клуба, долгое время был его президентом. В начале 2000-х специализировался на работе с детьми. Сейчас Иван Прохорович работает заместителем директора местной ДЮСШ. Именно этот человек является первым тренером Александра Юревича. Также он воспитал Политевича и Остроуха.

Виталий Жуковский

Дебют: 1 апреля 2016 года, «Ислочь» – «Нафтан» – 2:0

Возраст: 31 год, 11 месяцев

Жуковский прошел с «Ислочью» путь от команды, выступавшей на чемпионате района, до клуба высшей лиги. С ходу «волки» стали середняками элиты, но первый сезон в компании сильнейших омрачила история с договорным матчем. Сезон-2017 «Ислочь» начала с дефицитом в «минус 7» очков, но команда выгребла и сохранила место в высшей лиге, опустив дивизионом ниже «Славию» и «Нафтан». В этом году команда Жуковского вновь уверенно идет в середине турнирной таблицы, а сам тренер порой выдает эпичные пресс-конференции.

Иван Биончик

Дебют: 30 марта 2018 года, «Луч» – «Минск» – 0:0

Возраст: 31 год, 8 месяцев

Биончик мог дебютировать в высшей лиге еще в прошлом году. В январе 2017-го молодой тренер возглавил «Крумкачы», выиграл в «товарняке» у минского «Динамо», но через пару дней вернулся в «Луч», с которым отыграл штраф «минус 10» очков и с триумфом вышел в высшую лигу. Правда, в элите пока получается не очень – прямо сейчас команда Биончика находится в зоне вылета.

Алексей Кучук

Дебют: 26 мая 2017 года, «Крумкачы» – «Ислочь» – 2:0

Возраст: 30 лет, 8 месяцев

Кучук был в системе «Крумкачоў» давным-давно, а возглавил основу весной прошлого года после того, как команду покинул украинский тренер Владимир Пятенко. У молодого специалиста не было лицензии категории Pro, но он доработал с «воронами» до конца сезона, сохранив место в высшей лиге. Правда, все это было зря, потому что команду не допустили к лицензированию перед сезоном-2018. Нынешний год «пернатые» начали во второй лиге. Кучук – один из немногих, кто остался с «Крумкачамi».

Виктор Гончаренко

Дебют: 18 мая 2007 года, БАТЭ – «Дарида» – 4:1

Возраст: 29 лет, 11 месяцев

В апреле 2007-го Игорь Криушенко слег в больницу с инфарктом. Пока главный тренер поправлял здоровье, командой руководил его помощник Виктор Гончаренко. До матча в чемпионате с «Даридой» он смог вывести борисовчан в финал Кубка страны. На предпоследней стадии розыгрыша БАТЭ под управлением Гончаренко оказался сильнее «Минска». После окончания сезона Игорь Николаевич покинул Борисов, согласившись на предложение столичного «Динамо». Анатолию Капскому не пришлось долго думать над кандидатурой преемника. Им оказался Виктор Михайлович, который стал для клуба очень успешным тренером. Вместе с БАТЭ Гончаренко шесть раз выигрывал чемпионат страны, трижды завоевывал Суперкубок Беларуси и побеждал в Кубке. Он является первым тренером, который вывел отечественный клуб в группу Лиги чемпионов (всего делал это три раза) и дважды в группу Лиги Европы. После Борисова начал строить карьеру в России, сейчас тренирует ЦСКА.

Кирилл Альшевский

Дебют: 2 августа 2009 года «Минск» – «Динамо» (Минск) 0:0

Возраст: 27 лет, 6 месяцев

Перед началом сезона-2009 у Славолюба Муслина были грандиозные планы. Сербский специалист анонсировал борьбу за «золото» и выход в группу Лиги Европы. Летом стало понятно, что осуществить задумку не получится. К этому моменту отставание от БАТЭ в чемпионате составляло 12 очков. После выездного поражения от «Тромсе» во втором квалификационном раунде еврокубка тренер подал в отставку. Юрий Чиж сенсационно доверил команду тренеру дублеров Кириллу Альшевскому, который был вдвое младше Муслина. 27-летнего тренера не смущало, что некоторые подопечные намного старше его.

– Разница в возрасте может смущать только их, – отшучивался наставник.

Альшевский отработал в новой должности всего три недели. После нулевой ничьей с «Минском» «Динамо» не смогло переиграть «Сморгонь». Счет 1:1 не устроил боссов столичного клуба. Руководство не дало Кириллу Петровичу третьего шанса. Говорят, принять такое решение помог Сергей Гуренко, которому на тот момент было 37 лет. По словам Альшевского, экс-капитан сборной был единственным подопечным, который конфликтовал с ним.