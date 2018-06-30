Уехавших и «тунеядцев» перепишут 19 30.06.2018, 9:34

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Источник: newsland.com

Какие вопросы будут задавать белорусам во время переписи-2019?

Совмин утвердил программу переписи 2019 года. Она содержится в постановлении №505 от 28 июня, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет портале, пишет belmarket.by.

В программе содержится перечень вопросов, по которым будет идти сбор персональных данных жителей Беларуси в следующем году во время проведения переписи.

Они разбиты на десять основных групп. К первой относятся вопросы демографического характера о поле, возрасте, родственных отношениях, имени, фамилии, месте рождения.

Вторая группа позволяет собрать миграционную информацию. У белорусов будут интересоваться, проживают ли они в том же населенном пункте, где и родились, причинах, по которым сменили место жительство, проживали ли они за пределами страны.

Третья группа вопросов посвящена национально-этнической тематике. У жителей страны поинтересуются их национальностью, родным языком, языком общения.

Четвертая группа касается образования. Переписчики будут спрашивать о наличии образования, ученых степеней и т.д.

Пятая группа посвящена материальном положению белорусов, а шестая – занятости, наличию работы, ее характеру и т.д.

Седьмая группа вопросов позволит собрать сведения о детях: их количестве, возрасте, планах семей по рождению детей.

Восьмая группа направлена на сбор данных о жилищных условиях: место жительство, состав проживающих, права собственности на помещения.

Девятая группа касается временно проживающих членов домохозяйств.

Наконец, десятая касается сельскохозяйственной деятельности. Белорусов попросят рассказать о наличии приусадебного хозяйства, животных, выращиваемых культурах и т.д.