закрыть
30 июня 2018, суббота, 10:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Шел 2018-й. Понимаете?

8
  • 30.06.2018, 9:59
  • 1,810

Как увековечили цитату Лукашенко о будущем белорусского льна.

Фото цитаты Лукашенко о будущем белорусского льна на своей странице в Фейсбуке разместил зампредседателя Белорусского Независимого профсоюза Сергей Антусевич.

«Год 2018. Актовый зал Оршанского льнокомбината. У меня все. Я потрясен», — написал профсоюзный лидер.

Как пишет «Солидарность», в комментариях к фото отозвался филолог и политик Винцук Вечерко:

— Эх, маладзёж. Гэта ж толькі пачатак. Вялікі Правадыр таварыш Кім Ір Сэн, Вялікі Кіраўнік таварыш Кім Чэн Ір і Новая Зорка таварыш Кім Чэн Ын усюды, дзе бывалі (бываюць), кіравалі (кіруюць) працэсам на месцы — будзь гэта ракетны пульт ці радзільны дом. І іхныя каштоўныя выказваньні на тэму амаль адразу навечна вывешваюцца ў адпаведнай установе. Нам яшчэ расьці і расьці.

Фото цитаты опубликовал известный предприниматель Виктор Горбачев. На своей странице в Фейсбуке он высказался крайне эмоционально:

— Шел 2018. Понимаете? Не 1812, а 2018! И все это на полном серьезе. По-настоящему. Сегодня. Сейчас. И в нашей стране. Среди нас. Перед глазами. Даже пощупать можно.

Перед нами актовый зал Оршанского льнокомбината. Прям не вериться. Какое стыдобище! Вот только вчитайтесь и вдумайтесь в это высказывание. Вы что-нить поняли? Лен будет! И не просто будет. В будущем. Обязательно. Но, при условии. Если будет среди нас слаженность и понимание. Не знаю, чего — но должно быть. И тогда — льну быть! И не просто быть — во веки веков. Это сказал сам! А если сказал сам — то это на всеобщее обозрение. Высечь! Вбить! Вкрапить! Вырезать! Застолбить!

Напомним, что последние годы руководитель страны требует возродить былую славу белорусского льна, но получается пока не очень.


популярное за неделю

Мнение

Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар
Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип
Встаньте с дивана!
Встаньте с дивана! Юлия Мостовая
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь Уладзiмiр Някляеў