Шел 2018-й. Понимаете? 8 30.06.2018, 9:59

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Как увековечили цитату Лукашенко о будущем белорусского льна.

Фото цитаты Лукашенко о будущем белорусского льна на своей странице в Фейсбуке разместил зампредседателя Белорусского Независимого профсоюза Сергей Антусевич.

«Год 2018. Актовый зал Оршанского льнокомбината. У меня все. Я потрясен», — написал профсоюзный лидер.

Как пишет «Солидарность», в комментариях к фото отозвался филолог и политик Винцук Вечерко:

— Эх, маладзёж. Гэта ж толькі пачатак. Вялікі Правадыр таварыш Кім Ір Сэн, Вялікі Кіраўнік таварыш Кім Чэн Ір і Новая Зорка таварыш Кім Чэн Ын усюды, дзе бывалі (бываюць), кіравалі (кіруюць) працэсам на месцы — будзь гэта ракетны пульт ці радзільны дом. І іхныя каштоўныя выказваньні на тэму амаль адразу навечна вывешваюцца ў адпаведнай установе. Нам яшчэ расьці і расьці.

Фото цитаты опубликовал известный предприниматель Виктор Горбачев. На своей странице в Фейсбуке он высказался крайне эмоционально:

— Шел 2018. Понимаете? Не 1812, а 2018! И все это на полном серьезе. По-настоящему. Сегодня. Сейчас. И в нашей стране. Среди нас. Перед глазами. Даже пощупать можно.

Перед нами актовый зал Оршанского льнокомбината. Прям не вериться. Какое стыдобище! Вот только вчитайтесь и вдумайтесь в это высказывание. Вы что-нить поняли? Лен будет! И не просто будет. В будущем. Обязательно. Но, при условии. Если будет среди нас слаженность и понимание. Не знаю, чего — но должно быть. И тогда — льну быть! И не просто быть — во веки веков. Это сказал сам! А если сказал сам — то это на всеобщее обозрение. Высечь! Вбить! Вкрапить! Вырезать! Застолбить!

Напомним, что последние годы руководитель страны требует возродить былую славу белорусского льна, но получается пока не очень.