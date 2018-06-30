Boeing запустит сверхзвуковой лайнер 1 30.06.2018, 10:10

С запуском нового самолета станет реально в течение суток слетать в США и вернуться назад.

Компания Boeing намерена запустить в производство сверхзвуковой пассажирский самолет, который способен развивать скорость более шести тысяч километров в час. Об этом в пятницу, 29 июня сообщила The Independent.

Новый самолет сможет преодолеть Атлантический океан примерно за два часа, Тихий - за три. Действующий рекорд скорости перелета через Атлантику принадлежит англо-французскому самолету Конкорд, который делал это за два часа пятьдесят две минуты. Сегодняшний лайнер, летающий с дозвуковой скоростью летит из Лондона в Нью-Йорк почти семь часов.

В Boeing надеются, что с запуском сверхзвукового самолета любой желающий сможет слетать по делам через океан и вернуться домой в течение суток. Сейчас такая роскошь доступна только военным, для которых скорость часто бывает жизненно важной.

Эксперты отмечают, что опытный образец поднимется в небо не раньше 2023 года. Boeing рассчитывает наладить регулярные рейсы в конце 2030-х годов.