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Правительство увеличит долю государства в некоторых предприятиях

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  • 30.06.2018, 10:17

Основу списка составляют проблемные предприятия.

Совмин постановлением №507 от 28 июня распорядился увеличить долю государства в уставных фондах ОАО на сумму господдержки, которая была предоставлена предприятиям из республиканского бюджета.

Акции должны быть эмитированы предприятиями и переданы в собственность Республики Беларусь до 1 сентября этого года.

В перечне предприятий 16 позиций. Речь идет о господдержке, оказанной предприятиями в 2017 года, за исключением Светлогорского ЦКК, в отношении которого постановление охватывает и 2016 год, пишет belmarket.by.

Основу списка составляют проблемные предприятия, которые продолжают нести многомиллионные убытки после модернизации, проведенной в предыдущие годы по распоряжению правительства и президента. Среди них Белорусский цементный завод, Краносельсктройматериалы, Кричевцементовшифер, Речицадрев, Гомельдрев, Ивацевичидрев.

Общая сумму господдержки, которую таким образом конвертируют в акции, составляет порядка 250 млн рублей.


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