H&M рассказал о не распроданной одежде на $4 миллиарда 1 30.06.2018, 10:33

В последнем квартале в H&M увеличилось количество нераспроданной одежды, заявили в компании.

Шведская корпорация Hennes & Mauritz AB (H&M) подсчитала стоимость не распроданной в последнем квартале одежды. Эта сумма, по данным представителей компании, составила 36 млрд шведских крон ($4 млрд), передает телеканал CNN, отмечая, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 13%, пишет РБК.

Количество нераспроданной одежды, которое росло в течение нескольких лет из-за более низкого, чем ожидалось в H&M, роста продаж, способствовало снижению прибыли компании на 28% в первой половине 2018 года, указали также в пресс-службе.

Теперь для того, чтобы постепенно снизить запасы нераспроданной одежды, H&M, согласно сообщению компании, планирует внедрять в свою работу различные новые стратегии, в том числе обновленные стратегии продаж. Подробностей об этих намерениях в компании не рассказали.

«Вопрос инвентаризации теперь превратился в серьезную проблему для компании», — прокомментировал ситуацию в беседе с CNN аналитик Citi Адам Кочрейн. H&M, как допустил собеседник телеканала, теперь может предложить покупателям большие скидки, которыми можно будет воспользоваться при покупке одежды онлайн или в магазине. Также, по мнению Кочрейна, компания может начать продавать свои запасы одежды ритейлерам, которые работают в странах, где нет магазинов H&M.

В случае, если все эти вещи не будут распроданы, в компании, как уточняет CNN, уже заявили, что они будут пожертвованы на благотворительность или переработаны.