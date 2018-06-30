Брестское «Динамо» разгромило «Гомель» 30.06.2018, 10:37

Джоэл Фамейе сделал хет-трик.

В поединке 14-го тура чемпионата страны по футболу брестские динамовцы на выезде не оставили камня на камне от "Гомеля" — 6:0. Нападающий гостей Джоэл Фамейе отметился хет-триком, пишет Прессбол.

Отметим, "Динамо" забивает, по меньшей мере, пять мячей во втором матче кряду.

ГОМЕЛЬ — ДИНАМО Бр — 0:6

Гомель. 29 июня. Стадион “Центральный”. 20.45.

Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев).

ГОМЕЛЬ: Дударь — Конан, Юденков, Каршакевич, Айдов (к) (Рожков, 57), Терещенко — Дао, Филимонов (Жесткин, 52), Батищев, Шрамченко — Теслюк.

Запасные: Ковалев, Штыгель, Милевский.

ДИНАМО Бр: Гутор — Веретило, Каргас, Гаврилович (к), Залеский — Осучукву, Филипович (Лебедев, 64) — Савицкий, Милевский (Премудров, 79), Юзепчук – Фамейе (Кириленко, 70).

Запасные: Павлюченко, Витус, Седько.

ГОЛЫ: 0:1 — Савицкий (1). 0:2 — Фамейе (29). 0:3 — Фамейе (52). 0:4 — Фамейе (60). 0:5 — Юзепчук (63). 0:6 — Савицкий (80).

Предупреждения: Конан (35), Филипович (52), Рожков (89), Жесткин (90).