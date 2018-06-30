В Армении возмущены действиями белорусских властей 5 30.06.2018, 10:59

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Азербайджан расширяет рынок закупки оружия за счет Беларуси.

Газета «Голос Армении» в номере от 30 июня пишет:

«27 июня появилась несколько странная информация: министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с сопредседателями Минской группы и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Игорь Попов, Эндрю Шефер и Стефан Висконти, а также Анджей Каспшик проинформировали Макея о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по урегулированию. В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта, сказано в сообщении. Кроме того, сопредседатели встретились с замминистра ИД Беларуси Олегом Кравченко.

Такого рода встреча – это что-то новое в переговорном процессе. Да, Беларусь является членом Минской группы, однако прецедентов обсуждений ситуации с отдельными членами МГ в обозримом прошлом не было, и в целом членство шести (помимо сопредседателей и Армении с Азербайджаном) стран в группе всегда рассматривалось скорее как формальность. Встреч с их представителями не проводилось, уже не говоря о том, чтобы обсуждать "возможный вклад".

С другой стороны, с Беларусью связан один из самых громких скандалов в контексте продажи оружия Азербайджану - речь идет о реактивных системах "Полонез". Может быть, сопредседатели сочли необходимым встретиться с руководством белорусского МИД с целью предостеречь от подобных действий в дальнейшем? Такой шаг со стороны посредников можно было бы только приветствовать, но тогда при чем тут "возможный вклад"?

О каком вкладе в мирное урегулирование может идти речь в случае государства, продающего одной из сторон конфликта мощное вооружение, глава которого к тому же полтора года назад открытым текстом пообещал президенту Азербайджана отработать полученную награду - орден Гейдара Алиева?

В СМИ появились предположения о том, что Беларусь стремится воспользоваться санкциями против ВПК России и активизировать продажи вооружений. Высказываются также предположения о том, что Россия, дескать, сознательно уступила рынок Беларуси, дабы не портить и дальше отношения с Арменией. Почему сопредседатели внезапно решили посетить Минск, роль которого в силу указанных факторов не может быть объективной и конструктивной, покажут дальнейшие развития. Бесспорно одно: Азербайджан, возможно, в силу сокращения продаж Россией стремится расширить рынок закупки вооружений. И если наличие Израиля в этом списке - привычный факт, то появление Минска, являющегося таким же союзником Армении по ОДКБ и ЕАЭС, как и Москва, - это уже более чем серьезно.

Впрочем, точно так же, как сообщение о грядущем сотрудничестве Баку с немецким оборонным концерном Rheinmetal. Правда, стороны пока договорились только "изучить возможности сотрудничества". Но в любом случае следует зафиксировать, что, несмотря на эмбарго Евросоюза и ОБСЕ, Германия вслед за Чехией и Словакией включается в гонку вооружений в регионе карабахского конфликта. Даже несмотря на заверение концерна о том, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго ОБСЕ.

Опыт последних лет показывает, что верить такого рода обещаниям нельзя, ибо международное право все чаще и чаще уступает непреодолимому соблазну получения прибыли любой ценой, а последующие словесные порицания без применения реальных мер наказания лишь поощряют наживающихся на крови продавцов оружия.

Оставим, однако, в стороне бессмысленные теоретические рассуждения: реальность такова, что Армении следует воспринимать факты как данность и работать. Прежде всего - на дипломатическом поле. И прежде всего - в Беларуси, которая имеет определенные союзнические обязательства перед Арменией и не имеет таковых (речь об официальных, а не лично лукашенковских) перед Азербайджаном.

Да, представители МИД и Минобороны Армении на разных уровнях высказали Минску отношение к продаже "Полонеза". Но совершенно очевидно, что в этой стране нужна постоянная, ежедневная, кропотливая и профессиональная работа, которой, очевидно, нет. По крайней мере публика не осведомлена о том, что предпринимает Посольство РА, дабы предотвратить нежелательные развития в двусторонних отношениях. А с учетом встречи сопредседателей в Минске и разговоров о возможном вкладе Беларуси такая деятельность обретает особенно важный характер.

С другой стороны, ясно, что ожидать профессиональной работы от посольства, возглавляемого печально известным Олегом Есаяном, не приходится. У всех еще в памяти скандалы, сотрясавшие Посольство РА в России в бытность Есаяна послом. Но, убрав с должности в Москве, человека, никогда не имевшего отношения к дипломатии, отправили в почетную отставку в качестве посла в Беларуси. Видимо, подразумевалось, что работа в Минске не требует активности и профессионализма и вполне может быть приравнена к пенсии. Напомним, что ранее послом в этой стране был другой отставник, также имевший весьма отдаленное отношение к дипломатической работе, Артур Хачатрян. Результат такого подхода уже налицо. Что доказывает необходимость пересмотра практики градации стран на важные и не очень и осознания того, что даже в союзнических государствах необходима работа совершенно иного уровня.

В любом случае ясно, что очевидные усилия Азербайджана диверсифицировать рынок закупки вооружений настоятельно требуют адекватных усилий армянской стороны на всех направлениях: и со стороны Минобороны, и со стороны МИД».