В Италии туристам запретили покупать поддельные дизайнерские вещи 3 30.06.2018, 11:09

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В стране ввели новый штраф.

Туристы в Италии рискуют быть оштрафованными на сумму до 7 тыс евро за покупку поддельных дизайнерских товаров на пляжах. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Продавцы, в основном выходцы из Западной Африки, часто на итальянских пляжах пытаются продать поддельные дизайнерские вещи. По мнению Сальвини, они наносят ущерб предприятиям, уклоняясь от налогов.

Теперь туристы в Риме и Сардинии могут быть оштрафованы, если они будут покупать солнечные очки, часы и бейсболки у таких продавцов. Продавцам также грозит штраф от 2,4 тыс до 15,3 тыс евро.