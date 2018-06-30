Что происходит с Uber в Минске? 5 30.06.2018, 11:15

2,260

На днях в Минске произошли серьезные изменения в сфере пассажирских перевозок.

Состоялся переход двух крупных сервисов — Uber и «Яндекс.Такси» — на единую платформу для водителей на базе «Яндекс.Таксометр». Клиенты при этом могут продолжать пользоваться тем приложением и тем сервисом, который им удобнее. Пассажирам пообещали сокращение времени ожидания и другие блага, а водителям — меньший холостой пробег. Хотя пока все работает не так четко, как хотелось бы.

Многие читатели auto.onliner.by, пользователи этих приложений, сообщают о том, что в последние дни сервисы работают со сбоями. В целом, проблемы у всех схожие.

Пассажиры: Uber не хочет принимать оплату с привязанной банковской карты, водители требуют наличные

У Uber появилось важное нововведение: теперь клиент может оплатить поездку наличными. «Автомобили, выполняющие заказы Uber и „Яндекс.Такси”, должны быть оснащены кассовыми аппаратами согласно требованиям законодательства для того, чтобы пользователи могли оплачивать поездки не только картой, но и наличными», — пояснили ранее в Uber.

На практике система работает пока нестабильно. Приложение не оставляет выбора.

— Опция оплаты по карте не срабатывает, приложение автоматически переводит на оплату наличными. Это проблема, так как я зачастую не вожу с собой деньги — только карту. Терминалов в машинах Uber я пока не встречала. Неприятная неожиданность, когда после завершения поездки водитель начинает требовать деньги, которых у тебя с собой нет! — отметила читательница.

Другой пользователь рассказал, что тоже оказывался в такой ситуации.

— Я спросил водителя, получу ли от него чек об оказанной услуге. Он ответил, что кассового аппарата у него пока нет. О какой оплате наличными тогда может идти речь? И почему это должно быть моей проблемой? Если хотите наличные — выдавайте чек. Иначе — списывайте стоимость услуги с карты, — заявил пассажир.

Те, у кого проходит оплата банковской картой, обратили внимание на то, что сумма списывается уже тогда, когда поездка только началась, а не после ее завершения.

— У меня сегодня система не смогла снять деньги с карты, хоть они там и были. И тоже оплату на наличные поменяли. А денег с собой не было. Так водитель согласился ехать дальше только при условии заезда в банкомат — в машине не было банковского терминала. Я специально вызываю Uber, рассчитывая расплатиться картой. А они принудительно меняют способ оплаты — и крутись как хочешь, — пожаловалась еще одна клиентка сервиса.

Ответ Uber

«С 27 июня в Минске доступна новая версия приложения, чтобы совершать поездки, необходимо принять пользовательское соглашение. Когда происходит первый заказ, на карте может быть заблокирована и сразу же разблокирована определенная сумма для проверки работоспособности карты. Это обычная практика всех мобильных приложений, которые связаны с финансовыми транзакциями и банковскими картами. Если же система не авторизовала карту, то может пройти автоматическое переключение на оплату наличными. Если денежных средств на счету достаточно, а произошло переключение на оплату наличными, то необходимо обратиться в службу поддержки, отправив запрос в самом приложении или в соц. сетях. Эта информация оперативно поступает к разработчикам. Нам важно, чтобы приложение было удобным

Клиент как и раньше, может заказывать Uber по выгодным тарифам, но стоимость поездки зависит не только от них. В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент – это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса».

Ответ «Яндекс.Такси»

«Карточные терминалы есть не у всех водителей „Яндекс.Такси”. В настоящее время тестируется возможность оплаты поездки с помощью банковской карты, привязанной к приложению „Яндекс.Такси”. Когда опция будет готова к полноценному запуску, мы обязательно об этом сообщим».

Пассажиры: Увеличилось время ожидания машины

Другие клиенты жалуются на то, что время ожидания автомобиля не уменьшилось, как было обещано, а, наоборот, увеличилось. При этом некоторые водители ведут себя не вполне корректно по отношению к клиентам.

— Заказал машину через Uber, пришло подтверждение, время ожидания — 8 минут. Ок, меня это устраивает. Неожиданно звонок: «Алло, это водитель. Прошу прощения, но смогу быть у вас не ранее чем через полчаса. Вас это устраивает? Если нет — отменяйте поездку», — рассказал читатель. — Это что вообще такое было? Хорошо еще, что перезвонил сразу: я смог отменить поездку без последствий и не платил за отмену заказа. Вызвал другую машину, но сам себе думаю: «Где меня накололи?»

Еще один пользователь попал в другую курьезную ситуацию.

— Водитель принял заказ, а потом поехал на заправку. В общем, время ожидания с 4 минут увеличилось до 18. Наверное, это моя последняя поездка с Uber.

Многие отмечают, что стало гораздо труднее вызвать машину, причем как через Uber, так и с помощью сервиса «Яндекс.Такси». На ожидание подтверждения хоть от какого-нибудь водителя уходит по 15 минут.

Ответ Uber

«Среднее время подачи автомобиля за последние два дня работы нового приложения Uber составило не более 7 минут, рассчитываем, что в ближайшие несколько недель этот показатель будет еще меньше. Что касается описанного случая, то водитель не должен был принимать заказ, если ему надо было заправить автомобиль. Если такое происходит, рекомендуем писать в службу поддержки».

Ответ «Яндекс.Такси»

«Теперь все водители, подключенные к „Яндекс.Такси” и Uber, получают заказы пользователей обоих сервисов. Конечно, сейчас многие ринулись тестировать работу приложений после объединения платформ — поэтому и ждать иногда приходится дольше. К тому же еще продолжаются организационные и технические процессы. В скором времени все наладится».

Пассажиры: машин не хватает, качество автопарка ухудшилось

Многие жалуются не только на то, что автомобилей недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, но и отмечают, что качество автопарка значительно ухудшилось.

— Раньше на вызов приезжали Skoda, Volkswagen, несколько раз ездил на Hyundai. Чистые, опрятные машины. «Бюджетки», но и цена за поездку невысокая — все справедливо. Теперь сплошь Logan. Причем ощущение, что с каждым разом машины все старше. Если так дальше продолжится, станет совсем грустно, — поделился впечатлениями наш читатель.

Ответ «Яндекс.Такси»

«Своего парка машин ни у „Яндекс.Такси”, ни у Uber нет — это машины партнеров сервиса. Они самые разные. Например, в „Яндекс.Такси” в тарифе „Эконом” к вам могут приехать Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Nissan Almera, Volkswagen Polo и многие другие, в тарифе „Комфорт” — Toyota Camry, Volkswagen Passat, Skoda Octavia и машины аналогичного класса. В целом машины должны быть не старше 15—16 лет и в отличном техническом состоянии».