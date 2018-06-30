С 1 июля школьники будут оплачивать проезд в транспорте 10 30.06.2018, 11:28

1,459

Закончился гарантированный срок бесплатного проезда для школьников.

С 1 июля по сентябрь билет придется оплачивать из своего кармана. Исключение — столица.

Ученики из учреждений общего среднего и специального образования (интернаты, ЦКРОиР и прочее) имеют право на бесплатный проезд от места проживания к месту учебы с сентября по июль. Это гарантируется постановлением Совмина № 202 от 16 февраля 2011 года.

Насчет июля и августа вопрос отдельно решают в регионах. Например, в Минске учащиеся могут ездить бесплатно круглый год (выпускники 9 и 11 классов — лишь до выдачи аттестатов). Правда, как и в остальное время для этого нужна справка из учреждения образования или электронная карта учащегося.

В Минском районе действует общее правило, отмечает «Минсктранс»: бесплатно лишь с 1 сентября по 30 июня. Об этом же изданию s13.ru напомнили гродненские транспортники: теперь за проезд без билета детям грозит штраф. Информацию подтвердили tut.by и в «Могилевоблавтотранс». В других областях оперативно уточнить ситуацию не удалось.

Как сообщалось ранее, родители могут повлиять на то, чтобы право бесплатного проезда для детей в их регионе расширили. Для этого надо обратиться с ходатайством в местный совет депутатов.