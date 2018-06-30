В Бресте собирают подписи за отставку местных властей 4 30.06.2018, 11:39

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Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом приглашают поставить свою подпись за отставку местного руководства.

В специальном приглашении, подготовленном гражданами, фигурируют председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, облисполкома Анатолий Лис и райисполкома Владимир Сенчук.

Упомянутая инициативная группа критикует их за бездействие в отношении проблемных вопросов строительства завода АКБ.

- На проблему нужно смотреть шире. Сегодня мы видим, что наши государственные руководители пошли путем предательства интересов своего народа. Они пошли путем размещения вредных для здоровья заводов на территории Республики Беларусь, - комментирует «Радыё Рацыя» правозащитник Владимир Величкин.

Сбор подписей начался в субботу, возле кинотеатра «Беларусь» в центре, возле торгового центра «Экватор» в микрорайоне «Восток» и у рынка «Лагуна» в микрорайоне «Ковалево», в 12, 11 и 12 часов соответственно.