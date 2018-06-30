Водители в Польше смогут ездить без техпаспорта 30.06.2018, 12:02

ФОто: Autokult

Новые правила вступят в силу с 1 октября.

С 1 октября водители в Польше смогут ездить без техпаспорта (dowód rejestracyjny) и страхования ответственности (ubezpieczenie OC). Все эти документы отныне будут храниться в специальной базе, доступной проверяющим органам онлайн, сообщает «Радио Польша».

Об этом сообщил министр цифровых технологий Марек Загурский:

«Я думаю, что водители ждали этого нововведения, которое упростит им жизнь. Но это лишь первое нововведение из ряда многих, которые обеспечивают государственные базы данных, в том числе центральная база данных транспортных средств и водителей (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Вскоре мы озвучим новые предложения».

Сейчас Министерство цифровых технологий работает над тем, чтобы автомобилистам не нужно было все время держать при себе водительское удостоверение (prawo jazdy). Однако когда появится это нововведение, не сообщается.