США настаивают на прекращении строительства «Северного потока-2» 30.06.2018, 12:07

В Вашингтоне считают, что газопровод усугубит зависимость Европы от российских энергоресурсов.

Соединенные Штаты подвергли критике строительство второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу и газопровода "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию напрямую. Соответствующее заявление в пятницу, 29 июня, распространил Госдепартамент США, сообщает Немецкая волна.

"На минувшей неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что усугубит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

В то же время Вашингтон одобряет прогресс, достигнутый в ходе строительства "Южного газового коридора" на территории Азербайджана и Турции. Как ожидается, к 2020 году проект позволит доставлять каспийский газ из Азербайджана в Европу. Кроме того, американская администрация приветствует решение Польши заключить с США контракт на поставки природного сжиженного газа (СПГ) в период с 2022 по 2042 годы.

Диверсификация и экономическая безопасность

Соединенные Штаты поддерживают инициативы, которые способствуют "диверсификации энергетики, а также энергетической безопасности их союзников по всему миру", подчеркивают в Госдепе. Речь идет, в частности, о строительстве терминала СПГ на острове Крк в Хорватии и поставках черноморского газа в Европу из Румынии.

Ранее в министерстве экономики и энергетики Германии не смогли подтвердить, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций США в отношении России на проект газопровода "Северный поток-2". Представитель министерства Беате Барон в ответ на запрос DW пояснила, что ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло.

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 млрд кубометров газа в год.

"Северный поток-2" - проект стоимостью 9,5 млрд евро, который наполовину финансирует российский "Газпром" и наполовину - пять европейских энергетических концернов, в том числе дочка немецкого концерна BASF - компания Wintershall.

Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина, а также США.