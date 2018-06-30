Болельщики из Германии массово сдают билеты на ЧМ 30.06.2018, 12:20

Многие болельщики рассчитывали, что сборная Германии сможет выйти из группы и выступит в плей-офф.

Футбольные болельщики из Германии после прекращения участия национальной команды в чемпионате мира сдают купленные билеты на матчи и покидают Россию.

Как сообщает ТАСС, о массовом отъезде фанатов свидетельствуют переполненные рейсы из Москвы в ФРГ на ближайшие выходные. Многие болельщики рассчитывали, что сборная Германии сможет выйти из группы и выступит в плей-офф. При этом в Международной федерации футбола (ФИФА) отметили, что жители Германии всего приобрели около 70 тыс. билетов на матчи мундиаля.

«Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов», — уточнили представители организации. Билеты можно приобрести на сайте ФИФА.

27 июня сборная Германии уступила команде Южной Кореи со счетом 0:2. По итогам группового этапа немцы заняли последнее четвертое место в группе F и впервые в истории не смогли выйти в плей-офф. При этом худшим на мундиале признали выступление сборной Панамы.