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«Ной, заводи ковчег!»

  • 30.06.2018, 12:24
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В соцсетях делятся фотоснимками последствий вчерашнего ливня в Гомеле.

Летний ливень не только заставил прятаться от струй воды или искать альтернативные пути, чтобы обойти глубокие лужи, но и стал инфоповодом для социальных сетей гомельчан.

На снимках, опубликованных в сообществе «Это Гомель, детка!», запечатлен «потоп» на улице 8-й Иногородней. Как пишет автор снимков, «воды по колено».

Похожими фотоснимками делится Кирилл Курдесов с улицы Мазурова, пишет gomel.today.

На снимках, которые выложил Александр Югзов, видно, что в «Западном» появился новый водоем. Интересно, а как скоро оборудуют пляж?

Машины вчера осваивали новые стихии. Если легковые автомобили можно сравнить с лодками и яхтами, то автобусы, пожалуй, с настоящими теплоходами. Правда, в некоторых местах даже общественный транспорт не мог уберечь гомельчан сухими.


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