Миссия МВФ будет работать в Беларуси 9-13 июля 4 30.06.2018, 12:34

Ее цель - обзор текущей экономической ситуации в стране.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля, сообщили корреспонденту БелТА в представительстве фонда.

"Это будет плановая миссия. Ее цель - обзор текущей экономической ситуации в стране", - отметили в представительстве МВФ в Беларуси.

Ранее плановую миссию Международного валютного фонда анонсировал заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на полях конференции "Цифровой банкинг".