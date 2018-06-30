ФИФА попросила Марадону вести себя прилично на матчах ЧМ
- 30.06.2018, 13:04
Бывший футболист получает деньги за посещение матчей ЧМ в России.
Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона получил просьбу от Международной федерации футбола (ФИФА) вести себя прилично на матчах чемпионата мира 2018 в России, которые он планирует посетить.
Об этом 29 июня сообщило издание Goal.com. По данным издания, в организации недовольны тем, как аргентинец вел себя на матчах группового этапа.
Марадона посетил все три игры сборной Аргентины в групповом турнире. После одной из них он попал в больницу.
По информации Daily Mail, бывшая звезда сборной Аргентины Диего Марадона получает деньги за посещение матчей ЧМ в России в рамках одной из программ ФИФА. Следующую игру аргентинцы проведут 30 июня – в 1/8 финала они встретятся с командой Франции.