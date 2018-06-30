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ФИФА попросила Марадону вести себя прилично на матчах ЧМ

  • 30.06.2018, 13:04
Диего Марадона
ФОто: gordonua.com

Бывший футболист получает деньги за посещение матчей ЧМ в России.

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона получил просьбу от Международной федерации футбола (ФИФА) вести себя прилично на матчах чемпионата мира 2018 в России, которые он планирует посетить.

Об этом 29 июня сообщило издание Goal.com. По данным издания, в организации недовольны тем, как аргентинец вел себя на матчах группового этапа.

Марадона посетил все три игры сборной Аргентины в групповом турнире. После одной из них он попал в больницу.

По информации Daily Mail, бывшая звезда сборной Аргентины Диего Марадона получает деньги за посещение матчей ЧМ в России в рамках одной из программ ФИФА. Следующую игру аргентинцы проведут 30 июня – в 1/8 финала они встретятся с командой Франции.


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