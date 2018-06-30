Львов претендует на звание молодежной столицы Европы 30.06.2018, 13:39

Город уже стал украинской молодежной столицей.

Львов будет претендовать на звание молодежной столицы Европы. Город уже победил во всеукраинском конкурсе обогнав Винницу, Днепр, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Кременчуг, Луцк, Ровно, Тернополь и Харьков

Организаторами этого ежегодного конкурса выступает Европейский молодежный форум совместно с Конгрессом Совета Европы, пишет Zaxid.net.

Этот титул определяют с 2009 года. Первым городом-победителем стал Роттердам.

Сейчас молодежной столицей Европы является город Кашкайш (Португалия).