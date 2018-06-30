Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин 2 30.06.2018, 13:44

Виктор Бочин

Заслуженному тренеру Беларуси по легкой атлетике было всего 57 лет.

"На 58-м году ушел из жизни Бочин Виктор Петрович. Белорусская федерация легкой атлетики выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.

Виктор Бочин - заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике (метание копья). Тренировал Эллину Звереву. Вместе они завоевали олимпийское золото Сиднея в метании диска (2000).