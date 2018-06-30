Интернет-тролли хвалят повышение пенсионного возраста 58 тысяч раз в день 1 30.06.2018, 13:48

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Но популярности властям это не прибавляет.

Последние две недели российскую пенсионную реформу на видеохостинге YouTube хвалят около 58 тысяч раз в день. В интернете активизировались аккаунты "троллей", пишет 29 июня The Bell со ссылкой на Романа Смолина, создателя сервиса Metabot, отслеживающего кремлеботов.

Как рассказал Смолин, сейчас на YouTube 580 активных акканутов, каждый из которых оставляет около 75-100 положительных комментариев о пенсионной реформе.

"Они всегда мигрируют одним и тем же составом из ролика в ролик.

Напишут определенное число комментариев под несколькими роликами, выведут комментарии в топ и переходят на другие", — отметил он.

По данным "Медиалогии", с 14 июня эту тему в российских социальных сетях упомянули более семи миллионов раз. Именно в тот день правительство сообщило, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году.

Помимо пенсионной реформы, среди тем, которые затрагивают интернет-тролли — выборы президента России Владимира Путина, его инаугурация, "прямая линия", санкции против "фабрики троллей", война в Сирии и частная военная компания (ЧВК) "Вагнер".

Ранее в "Единой России" не смогли придумать объяснение повышению пенсионного возраста. Одновременно с этим власти Москвы окончательно отказали "Левому фронту" в проведении 4 июля в столице митинга против пенсионной реформы.