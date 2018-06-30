Наши за границей: как живется врачу из Бобруйска в немецкой «глубинке» 1 30.06.2018, 13:58

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В маленьком городе (семь тысяч человек) белорус насчитал не менее 20 кафе.

Врачу из Бобруйска Ивану неделю довелось жить и работать в маленьком городке Фрайунг (Германия). По количеству населения это почти как наш Кировск. Своими впечатлениями от жизни в немецкой «глубинке» мужчина поделился с «Вечерним Бобруйском».

– Фрайунг (нем. Freyung) – город с населением в семь тысяч человек в Нижней Баварии (столица – Нюрнберг), на границе с Чехией и Австрией, в двух километрах от горнолыжного курорта. Но летом туристов там нет, и первая проблема – сложно было найти бюджетное жилье. Единственный отель, доступный на booking.com, стоил 62 евро в сутки с завтраком (или 55 евро без завтрака). В первый день пришлось заселиться в этот отель, а потом клиника, куда я приехал на работу, предоставила комнату за 20 евро, сами за нее и платили.

Мои немецкие коллеги очень удивлялись, как я доехал к ним без машины. Ведь автобусы здесь ходят редко и достаточно дорого стоят (билет в одну сторону до ближайшего города Пассау (40 км) – 7,5 евро или 17,25 руб.), прямого железнодорожного сообщения нет, а на велосипеде по горам не сильно поездишь... Поэтому личный транспорт здесь у всех, и, несмотря на горные дороги, ездят достаточно быстро, многие – на мотоциклах.

Все дома во Фрайунге построены не позже 19 века и в основном передаются по наследству. На первом этаже – кухня и семейное кафе, а на верхних живут несколько родственных семей, или эти комнаты сдаются в аренду. А в центре города традиционно для Германии – церковь и вокзал.

Во Фрайунге меня не оставляло чувство присутствия в каком-то средневековом городе, как на картинках из учебника истории. А леса и горы вокруг напоминали детство, когда открывал вечером книгу «Сказки венского леса». Кстати, для полноты ощущений и атмосферного погружения в Альпы по выходным и в праздничные дни можно прокатиться в открытом вагончике по горам и лесам Баварии. Правда, стоит это удовольствие почти 20 евро за час путешествия в одну сторону.

Для такого маленького города (семь тысяч человек) я насчитал не менее 20 кафе, в том числе итальянской, австрийской и чешской кухни. Все они начинают работать в 7.00, соответственно, свежие продукты начинают развозить уже в 4-5 утра, и спать с открытыми окнами невозможно. Да еще в местной церкви каждые полчаса бьют в колокола, поэтому, если живешь в центре города, выспаться можно только в воскресенье – в этот день все закрыто.

Я работал допоздна, и для меня также было проблемой поужинать, т. к. во многих кафе горячая кухня – до 19.30, а потом – только пиво и холодные колбаски.

Когда в кафе хотят расплатиться, поднимают вверх кошелек, показывая его. При этом даже не просят счет, а просто спрашивают, сколько должны. А хозяева кафе (они же зачастую и официанты) могут сидеть с гостями и посетителями за одним столом. Это для меня было сюрпризом, я-то привык, что официант одет в какую-то форму.

Но однажды зашел в кафе, и какой-то бюргер с усами и большим животом спросил, чего я хочу. Я ответил: «Поесть и попить». Посмотрев на меня еще секунд десять, он указал на соседний столик, принес бокал пива, а потом гору сосисок и каких-то овощей с горчицей. Увидев эту порцию, я подумал, что, во-первых, столько не съем (хотя в этот день только позавтракал), а во-вторых, сколько же это будет стоить?! Но в итоге заплатил за этот ужин всего 9 евро. При этом получил немалое удовольствие от того, как общаются коренные баварцы. Вот пенсионеры сидят в кафе, разговаривают, пьют пиво, как у нас на лавочках. В том числе и женщины, которые очень любят поговорить про все на свете, даже про политику.

Южные немцы, я заметил, ростом ниже северных и по характеру тоже отличаются: они менее обязательные, но более «человечные», сговорчивые, добродушные.

Магазинчики во Фрайунге, например, могли быть не закрыты, хотя пусты – хозяин куда-то вышел... Велосипеды здесь не пристегивают, потому что две-три семьи живут в общем дворе. Отчасти это потому, что город небольшой и все друг друга знают. Да и вообще, город «пенсионерский» (нет студентов, нет никакого производства).

На домах здесь очень много памятных знаков, касающихся Первой мировой войны: видимо, в горах проходили бои. На одном доме, например, была табличка о том, что здесь погибло 100 человек...

А вот мигрантов из Африки и арабских стран здесь очень мало, но много из Чехии, Польши, Венгрии – город граничит с этими странами. Южные немцы в личном общении не особо скрывали свое не очень приветливое отношение к мигрантам-арабам, и праздно шатающихся на улицах беженцев, а также социального жилья для них я не видел. Разве что в «Доннер Кебаб» они работали (кафе, где делают шаурму), как и в любом другом городе Германии.

Отдельно о еде…

Баварские немцы помешаны на мясе! Повсюду есть фирменные лавки, а главное блюдо – шницель по-венски (отбивная в сухарях под ягодным соусом). Пиво здесь очень вкусное, но в магазинах продается только баварское, двух или трех видов.

Пиво продают даже в больничном буфете, и нередко можно увидеть картину, когда посетители и пациенты пьют пиво на лавочке возле больницы – ну совсем как в Бобруйске.