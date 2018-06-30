Двас райх Евгений Ихлов

30.06.2018, 14:18

Воздействие этого месяца подорвет фантасмагорические установки Третьего Рима.

Я очень благодарен коллеге Дмитрию Кириченко за то, что приблизительно месяц назад он обратил мое внимание на предстоящий цивилизационный шок от Мундиаля и его среднесрочные социокультурные последствия для России.

Я тогда не до конца понял масштаб воздействия, которое, если вспомнить архетипическое "Трудно быть богом", оказалось "по-настоящему макроскопическим".

Поэтому пытаюсь подвести промежуточные итоги – до матча с Испанией.

Прежде всего, был поставлен роскошный социопсихологический эксперимент, полностью доказавший правоту Учителя Куна, говорившего, что "преступления создает закон".

И одновременно оказалась полностью разоблачена организация некими отечественными структурами силовых провокаций на Евро-2016 на юге Франции.

Все помнят, как агрессивно они вели себя тогда. А тут явно сказали "zur?ck", причем весьма убедительно… И очень, знаете ли, сработало.

Что же касается гордых бриттов, клявшихся устроить "Рашке" WW III – то непривычная тишь гладь и божья благодать. То же и с другими тиффози.

А все потому, что по приезде иностранные "болелы" оказались в какой-то карнавальной атмосфере благожелательности.

Приехав в "Мордор", они вдруг оказались окружены не злобными орками, но радушными эльфами и веселыми хоббитами. И никаких суровых полицейских оцеплений, гонящих торсиду на стадионы и обратно, как зэков на этап.

К ним отнеслись как к аккуратно буянящим выпускникам Оксфорда – и на доверие они ответили сказочным превращением в "вежливых людей" (в хорошем смысле).

Но давайте просмотрим следующий уровень обобщений.

Всеобщий шок ["это по-русски"] вызвало то, что, приехав в Олимпийский Третий Рейх 1936 года (никаких описанных прессой злодейств штурмовиков, чистота и порядок, всем довольные обыватели, и временно перекрашены желтые – еврейские – скамейки в парках и электричках…), болелы обнаружили себя в поверженном Рейхе 1946 года – с угодливыми аборигенами и еще более угодливыми аборигенками.

Однако то же самое было и на Фестивале-1957, и на Олимпиаде-1980, и на Играх доброй воли 1985 года.

После хрущевского Фестиваля молодежи и студентов уже через год начался многолетний "поэтический майдан" на площади Маяковского.

Страна, особенно в последние четверть века, подсознательно видевшая свой идеал во Втором рейхе (только сама это не знала, поскольку из Гогенцоллернов видела только членов Романовского Дома, и поэтому создавала себе микст из Сталина и канонизированного Романова), удивительно убедительно стала играть роль "освобожденной" оккупантами-избавителями.

Просто какая то белогвардейская фантазия о входе Кутепова и Савинкова в Златоглавую, в которой перед этим Троцкий, Зиновьев и Радек скушали друг друга.

Дело в глубинной холопской установке. Иностранец – "высшая раса" (его менты не имеют право бить просто так).

Но когда россиянцы сами за границей (богатые или толпой) – у них включается комплекс "завоевателя".

Однако много "неприкасаемых" (не кубинских или вьетнамских студентов) иностранцев у них дома включают комплекс "оккупированного".

А доброжелательность и безоружность пришельцев не позволяют проснуться "партизанским" инстинктам.

И я действительно согласен с теми, кто сейчас говорит и пишет: образ "Рейха 2/3", вдруг превратившегося в нормальную "цивилизованную" страну запомнится, как вдруг реальная возможность достойной жизни.

И, конечно, разрушение мифа о тотальной русофобии. Разумеется, представления о враждебном окружении останутся.

Но они сместятся с "фашистских" картин завидующих и ненавидящих окружающих Фатерланд народов на "советскую" картину науськиваемых на Родину Октября злобными власть имущими по своей природе "миролюбивых народов".

Мне просто интересно, за сколько лет воздействие этого сказочного месяца подорвет фантасмагорические установки Третьего Рима? Которые были столь укреплены предыдущими тремя десятилетиями непривычной "совкам" сверхоткрытости миру.

Евгений Ихлов, Фейсбук