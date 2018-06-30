Снова задержали защитников Куропат 3 30.06.2018, 14:20

Фото: svaboda.org

Задержаны Ольга Миколайчик, Борис Аникеев, Денис Урбанович и Павел Северинец.

По словам активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова, в 11 часов в Минске были задержаны активисты Ольга Николайчик, Борис Аникеев и Денис Урбанович, которые отправлялись на вахту в Куропаты. Также в городе был задержан один из лидеров пикетчиков, сопредседатель БХД Павел Северинец.

Как сообщил «Свободе» защитник Куропат Алексей Турович, Павла Северинца уже доставили во Фрунзенский районный суд. «Сообщил оттуда, что будут судить, уже нашли и судью, чтобы отработала в выходной день. Но неизвестно пока, за что точно», - сказал Турович.

Позже корреспонденту удалось связаться с Павлом Северинец, который подтвердил информацию о своем задержании.

«Да, сейчас во Фрунзенском суде, на 4 этаже. Сейчас начнут. Отказались приглашать моего адвоката, позовут дежурного. Судить будут за Куропаты, но точно за что и не знаю, потому что там много протоколов. И за несанкционированные акции, и неподчинение могут придумать. Это беззаконие», - успел сказать Павел Северинец и связь с ним оборвалась.

В субботу, согласно графику, который был ранее согласован представителями различных партий и организаций, на пикетирование ресторане «Поедем поедим» должны были выйти активисты «Европейской Беларуси».

Активисты проводят пикетирование ресторане возле Куропат с 1 июня, добиваясь его закрытия.