Белорусские туристы так и не решились улететь в Хургаду 30.06.2018, 14:36

Пассажиры возмущались и требовали заменить борт.

Большинство белорусских туристов, которые накануне отказались лететь из аэропорта Борисполя в Хургаду из-за неисправного самолета, так и не отправились на курорт предоставленным для этого бортом. Ранее туристы прождали лайнер полсуток, а когда борт все же поднялся в воздух, то вернулся через полчаса полета обратно в аэропорт отправления.

Напомним, улететь 29 июня в Хургаду рейсом BAY 2027 из Борисполя должны были около 170 пассажиров, 56 из них — белорусы. Пассажиры прибыли в аэропорт в 4 часа утра. Вылет рейса много раз переносили. В итоге самолет все же подали, хоть и не тот, что был обещан: вместо Boeing 737 люди поднялись на борт McDonnell Douglas MD-83. Самолет вылетел в 16.10, однако через полчаса командир объявил о возвращении в аэропорт Борисполя. Самолет обещали починить за час. Пассажиры стали возмущаться и требовать заменить борт. Вызвали милицию и написали коллективный отказ от полета из-за неисправности самолета. В авиакомпании Bravo Airways, которая выполняла рейс, заявили, что причиной возврата самолета стала техническая неисправность и замена экипажа, так как он уже выработал свою норму часов. При этом борт исправен и готов к полету.

Следующий вылет данного рейса назначили на 23.20, но пассажиры отказывались садиться в тот же самолет. После часа ночи судно все же поднялось в воздух, однако улетели не все.

Представители турфирмы и туроператора, которые отправили белорусов на курорт, рассказали tut.by, что вопросы с пассажирами решаются, никто не оставлен без внимания.

По данным турфирмы Вираж-М, 72 человека все уже улетели в час ночи предоставленным бортом McDonnell Douglas MD-83 и благополучно приземлились в Египте. Около 90 человек отказались лететь на этом самолете, кто-то уехал домой, остальные остались в гостинице в Киеве ждать другого рейса. Некоторые туристы решили ехать на другие курорты, представители турфирмы ищут подходящие варианты, сообщила специалист по туризму Вираж-М Елена.

У туроператора Join Up пояснили, что изначально самолет задержался, т.к. забирал пассажиров из Туниса. Когда все же смогли вылететь из Борисполя, сработали датчики системы навигации, пришлось совершить экстренную посадку для проверки самолета. Проверка показала, что самолет в порядке и можно лететь, но пришлось менять экипаж, т.к. у предыдущего закончилась норма отработанных часов.

В Хургаду собирались лететь 56 белорусов, сообщила руководитель белорусского представительства Join UP Елена Руденкова. По ее данным, 7 человек все же вылетели на McDonnell Douglas MD-83 в час ночи. Две семьи из Гомеля и 14 человек из Минска возвращаются в Беларусь. По словам представителя туроператора, им вернут деньги. Специалисты из других регионов продолжают собирать информацию об остальных туристах.

Кстати, борт, который доставил ночью туристов в Хургаду, уже вернулся обратно в Украину с пассажирами с курорта.