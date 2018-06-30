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Более 500 легковушек ожидают выезда из Беларуси

  • 30.06.2018, 14:45

Очереди образовались на границах с Литвой, Польшей и Украиной.

Более 500 легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным на 12.00 30 июня, на границе Беларуси и Литвы в пункте пропуска "Котловка" стоят более 40 легковых автомобилей, в "Каменном Логе" - свыше 50, в "Лоше" - более 80, "Привалке" - более 30.

Также очереди из легковых автомобилей фиксируются на польском направлении: в пункте пропуска "Брест" - более 150, "Домачево" - свыше 50, в "Песчатке" - более 10.

На белорусско-украинской границе в "Новой Гуте" стоят более 70 легковых автомобилей, в "Веселовке" - свыше 50, а также более 10 - и в пункте пропуска "Комарин", и в "Александровке".


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