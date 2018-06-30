Россиянин построил Крымский мост из камыша 3 30.06.2018, 15:20

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Ставропольский фермер Роман Пономарев построил из камыша и сосны копию Крымского моста.

По словам фермера, строительство копии заняло у него 5 дней. Этот Крымский мост является достаточно долговечным. По заверению Пономарева, Крымский мост из камыша может простоять более года, передает «Апостроф».

Эта новость моментально вызвала волну шуток в соцсетях:

"Вообще-то в экспозиции еще планировался КАМаз с Путиным за рулём. Но они должны были быть из навоза, который, как известно, летом не застывает. Поэтому работы решено было перенести на осенне-зимний период", "Не удивлюсь если он будет долговечней", - пишут пользователи.