Меркель заручилась поддержкой 14 стран ЕС по вопросу беженцев 30.06.2018, 16:03

Ангела Меркель

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Канцлер ФРГ получила поддержку половины членов Евросоюза по вопросу ускоренной процедуры высылки мигрантов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заручилась поддержкой 14 стран Евросоюза в вопросе ускоренной процедуры высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС, пишет «Немецкая волна».

Это следует из восьмистраничного документа, который глава правительства подготовила для председателей партий и фракций партнеров по коалиции - Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии. Выдержки из него приводит в субботу, 30 июня, агентство dpa.

О результатах своих переговоров канцлер Германии 29 июня уведомила партнеров по правящей коалиции.

Поддержку предложению канцлера выразили, в частности, Венгрия, Польша и Чехия, которые ранее были крайне критично настроены в отношении миграционной политики Меркель. Кроме того, в перечень одобривших инициативу государств вошли Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция. На уровне политического руководства всех этих стран глава правительства ФРГ получила принципиальное согласие на подобные договоренности.

Как пишет Меркель, на сегодняшний день добиться выполнения Дублинского соглашения о перераспределении беженцев удается лишь в 15 процентах всех случаев. После заключения новых соглашений эту цифру, как ожидается, удастся увеличить.

Заявки будут рассматривать не более недели

Кроме того, при ускоренной процедуре планируется сократить сроки рассмотрения заявлений об убежище до одной недели и существенно ускорить принятие решений по обжалованным постановлениям. Подобный механизм распространится, в частности, на тех, кто уже внесен в общую базу данных EURODAC, с помощью которой можно сравнивать отпечатки пальцев просителей убежища.

Соискателей убежища, чья страна въезда в ЕС отлична от Германии, Меркель планирует размещать в специальных центрах. Это коснется тех мигрантов, которые не подпадут под действие соглашений о реадмиссии - как в случае с Грецией и Испанией. Кроме того, речь идет и о беженцах, которые обошли официальные погранконтроли и попали в ФРГ, пересекая границу в тех местах, где нет пунктов пропуска.

Ранее Германия уже достигла с Испанией и Грецией договоренностей по сотрудничеству в области миграционной политики. В частности, Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу ЕС EURODAC.