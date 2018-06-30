Лоукосты в Гродно: чего ждем и что можем получить 1 30.06.2018, 16:15

В Беларусь хотят привлечь лоукосты — дешевые авиакомпании, а летать они будут из Гродно.

Про это рассказали журналистам в Министерстве транспорта и коммуникаций. Автор eurotrip.by проанализировал высказывания замминистра Ляхновича, оценил, насколько реальны планы белорусских властей, и дал советы — что действительно надо делать с лоукостами.

Лоукосты полетят в Гродно?

Ляхнович: «Этот аэропорт (Гродно) мы рассматриваем как приближенный к Вильнюсу, для того чтобы немного „перебить“ пассажиропоток, который от нас уезжает туда».

То есть, цель организации полетов лоукостов не упрощение жизни беларусов и удешевление путешествий как в Европу, так и из нее для белорусских и иностранных туристов, а «перебивание» пассажиропотока Вильнюсского аэропорта? И выбирается аэропорт Гродно, как приближенный к Вильнюсу географически, а не потому что он удобный для будущих клиентов.

Замминистра или ляпнул не подумав, или в чиновничьих мозгах и правда строится такая картинка: беларусы ездят в аэропорт Вильнюса за 200−300−400 км и в Гродно будут ездить столько же. Ну зачем им упрощать жизнь, разместив хаб для лоукостов поближе к пассажиру?

На данный момент аэропорт Вильнюса обслуживает около 5 млн пассажиров в год, около 5−7% из них — граждане Беларуси. То есть около 300 000 пассажиров в перспективе может (хочет!) перетянуть к себе аэропорт Гродно. Но из этих 300 000 человек > 200 000 — это жители Минска!

Минск и Вильнюс сейчас соединяет приличное железнодорожное сообщение, хорошая автомагистраль и десятки автобусов-маршруток всех мастей, которые довезут прямо в аэропорт. А от ЖД и автовокзала Вильнюса до аэропорта можно доехать за 1 евро на местной маршрутке или за 3−4 евро на УБЕРе.

Источник: hrodna.life

До Гродно доехать совсем не проще, несмотря на то, что не надо пересекать границу и проходить паспортный контроль и таможенный досмотр. Несмотря на относительно малое расстояние, нет прямого ЖД сообщения. Поезд идет от 5−6 до 8 часов! Пусть он и дешевле на 20 рублей (12 рублей против 33), но путь в 8 часов (+время от города до аэропорта) вряд ли назовешь трансфером.

Источник: hrodna.life

Сейчас единственный адекватный вариант доезда до Гродно — это маршрутки. До 4 часов — и ты на месте. Они же в перспективе могли бы возить и в аэропорт. Правда здесь очень много НО: во-первых, отдельные участки трассы Минск-Гродно — это ад для водителей и пассажиров, во-вторых, вместимость и комфортность маршруток для путешественников с багажом и детьми весьма ограниченная, ну и в-третьих, совсем недавно власти начали «подминать» под себя весь этот маршруточный бизнес, обязывая отправлять только с автовокзала. А это значит, что как только вырастет спрос на маршрутки до Гродно, можно ожидать нового витка данной истории. А это и снижение количества машин — не все пройдут аккредитацию да и вокзал не резиновый, и повышения цен — надо будет платить автовокзалу за его услуги, и самое печальное — перевод продажи билетов в кассы автовокзала с его километровыми очередями (сейчас работают удобные сайты заказа + диспетчерская служба).

Таким образом мы получаем менее комфортный вариант трансфера до аэропорта вылета с сомнительной экономией.

Кто будет летать в Гродно? Лоукосты в Беларуси без низких цен

Журналист: «С какими авиакомпаниями ведутся переговоры? С российскими или с европейскими?»

Ляхнович: «С европейскими. Есть протокол о намерениях, есть подписанные документы, в том числе и с польскими компаниями, с AirBaltic ведем переговоры — возможно, получится».

Во-первых, нет польских лоукостов, во-вторых, AirBaltic — совсем не лоукост, и в-третьих, AirBaltic и так уже летает в Беларусь — в Минск, и акции для Беларуси у него очень сильно ограничены и дешевых билетов купить вообще не реально, в сравнении с Вильнюсом или Ригой.

Таким образом к нам придут недо-лоукосты или совсем не лоукосты с высокими ценами и ограниченным сервисом.

Из Бреста летать в Польшу, вы серьезно?

Ляхнович: «Если гродненский аэропорт планируют сделать площадкой для лоукостов, то брестский, по планам, мог бы специализироваться на полетах в Польшу и Россию. Путешествующие в/из Польши получили бы возможность не стоять в очередях на границе, а путешествующие в Россию могли бы вылететь в Москву, Санкт-Петербург, не заезжая в Минск».

Из этого сообщения выходит, что в Гродно будут «лоукосты», а в Бресте — «самолеты в Польшу и Россию» — по всей вероятности «не лоукосты» даже по классификации чиновников.

Летать из Бреста в Польшу — это новый аттракцион для любителей. Для тех, кто плох в географии, показываем:

Источник: hrodna.life

Как видите, от Бреста до Польши ближе, чем до аэропорта, откуда планируются рейсы.

Сейчас из Бреста ходит прямой поезд до Варшавы за 33 рубля (13 евро), ехать 3,5−4 часа, приезжаешь в центр города. Очередей у поездов нет.

Самолетом лететь 1 час, на дорогу до аэропорта 20−40 минут, приехать за 1−2 часа для паспортного и таможенного контроля (в аэропорту тоже есть граница! И даже две — по прилету в ЕС тоже будет досмотр, тоже будет очередь, в которой можно провести до часа — зависит от расторопности офицеров и действительности визы впередистоящего пассажира). И на вылете еще представители авиакомпании отдельно проверят ваши билеты, паспорт и визу. При внутришенгенских перелетах паспортного контроля нет, только перевозчик проверит проездной документ.

По итогу дорога из Бреста до Варшавы на поезде выйдет быстрее, чем на самолете. И очень сомнительно, что какая-нибудь авиакомпания предложит меньше 13 евро за такой перелет.

С поездками в Россию чуть другая история: такие перелеты могут привлечь европейцев (в частности поляков). Так как мы уже расписали выше — из Варшавы до Бреста на поезде доехать не дорого и не долго, к тому же существует безвиз — его могут расширить до транзита в аэропорт. А дальше — рейс условно-внутренний до России.

Опустим все сложности и нестыковки, которые могут быть в этом плане. Но опять же на выходе получим, что такие полеты будут выгодны не беларусам, а заезжим гостям, и не для посещения Беларуси (и траты тут своих евро-злотых), а для перемещения в Россию по низшим ценам.

Чего нам ждать от всего этого?

Скорее всего, ничего хорошего.

Самый реальный и довольно пессимистичный сценарий:

в Гродно приходит AirBaltic и Eurolot (дочерняя компания польского LOTa) с ценами в 49 евро до Риги, Варшавы, Гданьска, Кракова в одну сторону. Вероятно по популярным маршрутам до Рима, Барселоны и Парижа за 99−149 евро в одну сторону и пересадкой в Риге/Варшаве.

Пассажиры из Минска и восточных регионов, которым нужен Париж, выберут или прямые лоукосты из Вильнюса по гораздо меньшим ценам, или немного доплатят, и полетят опять же прямым рейсом Белавиа из Минска.

Спустя 2−3-4 месяца неудовлетворенные пассажиропотоком авиакомпании уходят из аэропорта Гродно. И на выходе мы получаем вбуханные в никуда ресурсы по подготовке и функционированию аэропорта, плохой имидж для Беларуси у авиакомпаний, желающих прийти на наш рынок, и 100%-я фраза от чиновников от авиации, Белавиа и аэропорт «Минск» — «А мы же говорили!»

Я вижу в этой «царской ласке» ничего большего, чем показательную порку общественных лоббистов лоукостов. Чиновники готовы дать все разрешительные документы — летайте на здоровье! Но в чистое поле, подальше от вашей целевой аудитории.

Повторюсь, 90% целевой аудитории, которой нужны лоукосты в Беларуси, живет в Минске, поэтому и начинать нужно с Минска. И на всех интервью с чиновниками и представителями международного аэропорта «Минск» задавать вопрос: «А когда в Минск будут летать лоукосты?»

Лоукосты из Минска удобны большинству регионов — ехать в центр проще, коммуникация с Минском намного лучше, чем между областными центрами. Аэропорт «Минск» (ранее «Минск-2») может и должен обслуживать гораздо больше рейсов. В настоящее время строится вторая полоса — ее открытие как раз должно привлечь новые авиакомпании, и лоукосты в частности. А как возможные рейсы Райнэйра и Виззэйра в Париж, Стокгольм и Будапешт получат 90+% заполняемость в Минске, тогда можно говорить об аэропортах в Гомеле, Могилеве, Бресте и Гродно.

Ну и, конечно, лоукосты в Минск выгодны самому Минску. Туристы, прилетающие по безвизу на 10 дней, оставят в городе намного больше денег, чем бюджет заработает от аэропортового сбора за этого пассажира. Многие города не пытаются содрать побольше, а напротив датируют аэропорты, доплачивают авиакомпаниям, только бы они привезли этого туриста. Неужели в Минске зарплаты и стоимости услуг по обслуживанию самолета выше, чем в Европе? Куда идут эти деньги?

Так что снижение сборов за обслуживание в минском аэропорту смогут привлечь лоукосты и дать им возможность предлагать низкие цены на билеты.

И безусловно, отмена лоббирования Белавией своих интересов в ущерб интересам как белорусских граждан, так и экономики Беларуси, сферы туризма и услуг. Пока господа Гусаров и Чергинец будут талдычить, что «Беларуси не нужны лоукосты», а директор Маликян будет им поддакивать (имея какие-то в этом интересы), мы не увидим низких цен на перелеты, лоукосты в Минск не придут. А нужно всего лишь дать им возможность, и пусть рынок, потребитель решает, нужен ли ему лоукост с возможностью улететь в путешествие за 9 евро с рюкзаком на плече, или Белавиа за 199 евро с 2 чемоданами и бутербродом с чаем во время полета.

Что мы можем сделать?

Через СМИ, чиновников и напрямую через обращение к Генеральному директору международного аэропорта «Минск» добиваться лоукостов. Это не сложно — можно просто перейти по (ссылке http://airport.by/about/e-applications/individual) и заполнить форму обращения. В тексте письма можно просто и ясно писать: «Мы хотим летать дешево. Мы хотим лоукостов!»