Начинайте забастовки Алексей Мельников, kasparov.ru

30.06.2018, 16:24

Алексей Мельников

Профсоюзы РФ постановили начать бессрочную забастовку против увеличения пенсионного возраста.

Не пускают профбоссов, наших русских Рафферти, на заседания правительства. После того, как они выступили против ограбления граждан путем роста возраста выхода на пенсию. Русские Рафферти жалуются.

А надо не так.

Вышли утром в свои дворы своих поместий и элитного жилья Голикова, Силуанов, Скворцова, Топилин и др. члены правительства, а служебных машин нет. Звонит прислуга в гараж, а там ответ: "И не будет. Бессрочная забастовка против роста пенсионного возраста. Профсоюз решил".

Голикова, Силуанов, Скворцова, Топилин и др. члены правительства к метро, а там толпа народа. Метро закрыто. И объявление: "Профсоюз постановил начать бессрочную забастовку против увеличения пенсионного возраста".

Голикова, Силуанов, Скворцова, Топилин и др. члены правительства в магазины, а всё закрыто – везде объявления: "Бессрочная забастовка по призыву профсоюза до отмены решения о росте пенсионного возраста и увольнения Голиковой, Силуанова, Скворцовой, Топилина, Медведева и др. членов правительства, сторонников ограбления людей".

Вот тогда, русские Рафферти, они вас не только на заседание Правительства пустят, а сами будут вас просить приехать, да ещё свои частные лимузины вам пришлют.

Начинайте забастовки.

Алексей Мельников, kasparov.ru