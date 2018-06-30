Павла Северинца и Ольгу Николайчик приговорили к 10 суткам ареста 7 30.06.2018, 16:52

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Ольга Николайчик

Об остальных активистах сведений пока нет.

Эту информацию «Радыё Свабода» сообщили мать сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца Татьяна Северинец и активист гражданской кампании«Европейская Беларусь» Леонид Кулаков.

Павел Северинец приговорен Фрунзенским районным судом Минска к 10 суткам за пикеты в Куропатах.

Также на 10 суток осуждена в Первомайском районном суде Минска активистка и общественный режиссер Ольга Николайчик.

Об активистах Денисе Урбановиче и Борисе Аникееве, задержанных сегодня утром вместе с Северинцем и Николайчик, сведений пока нет.

Кулаков считает, что их развезли по судам.