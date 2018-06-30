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Польша делает ставку на новые инвестиции

  • 30.06.2018, 16:49

Вступил в силу закон, расширяющий на всю Польшу зону специальных инвестиционных территорий.

В субботу в Польше вступил в силу закон о государственной поддержке новых инвестиций, который почти на всю страну расширяет зону специальных инвестиционных территорий, где можно получить налоговые и другие льготы, передает «Радио Польша».

Министр предпринимательства и технологий Ядвига Эмилевич подчеркнула, что первой, наиболее ощутимой для предпринимателей выгодой будет возможность более быстро, чем до сих пор начать инвестиционный процесс. "Это прежде всего фактор времени. В силу нового закона на 6 месяцев будет ускорена процедура выделения земельных участков под новую инвестицию. Мы хотим поощрять инвесторов, которые планируют разместить в Польше высокотехнологичные инвестиции", – отметила министр предпринимательства и технологий Ядвиага Эмилевич.

Создание одной всепольской специальной инвестиционной зоны означает для бизнеса, между прочим, больше свободы в выборе места инвестиции, а также освобождение от налога сроком на 10,12 или 15 лет. Действующие в Польше специальные экономические зоны будут действовать до 2026 года.


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