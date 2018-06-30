Видеохит: американцы протестировали «Жигули» 1 30.06.2018, 17:24

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Ролик посмотрели уже более двух миллионов человек.

Российский видеоблогер Павел Суслов показал американцам автомобиль ВАЗ‐2106 и предложил устроить тест-драйв на дорогах Лос-Анджелеса, пишет сайт segodnya.ua.

"Долгожданное видео, в котором настоящие американцы-иностранцы проводят тест-драйв советской классике – жигули, или как правильно, ВАЗ 2106 в США! Реакция была интересная", – подписал он видео, которое разместил на своем канале в YouTube.

Особенно американцам понравилось, что капот "Жигулей" открывается с обратной стороны, потому что так удобнее чинить авто в жару. Также у многих поначалу вызывал затруднение ремень безопасности. Из недостатков были названы отсутствие подстаканников и слишком маленькие зеркала заднего вида. Один из американцев в шутку окрестил тонкий руль "Жигулей" макарониной.