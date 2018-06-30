Суд встал на сторону Польши в споре с «Газпромом» о скидке на газ 30.06.2018, 17:53

Суд разрешил польской PGNiG требовать у «Газпрома» снижения цены на газ.

Арбитражный суд в Стокгольме в частичном решении признал за польской нефтегазовой компанией PGNiG право требовать у российского "Газпрома" снижения цены на газ. Как сообщается на сайте PGNiG в субботу, 30 июня, суд считает, что в договоре между двумя компаниями есть предпосылка, позволяющая пересматривать стоимость газа. Об этом пишет «Немецкая волна».

"Газпром" годами отклонял любую возможность пересмотра цены, предусмотренной долгосрочным контрактом с PGNiG, и в результате она значительно превысила цены на рынках Западной Европы, указывают судьи.

По словам председателя правления PGNiG Петра Возняка, суд признал доводы польской компании и отверг аргументы "Газпрома", стремившегося сохранить "нерыночные ценовые условия", оговоренные так называемым Ямальский контрактом. PGNiG ожидает, что цена будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства, отметил Возняк.

"Газпром" поставляет Польше около 10 млрд кубометров газа в год

Ямальский контракт, подписанный компанией PGNiG и "Газпромом" в 1996 году, предусматривает ежегодные поставки газы в объеме, равном примерно 10 млрд кубометров. При этом не менее 8,7 млрд кубометров из них компания должна принимать в соответствии со схемой "бери или плати". Срок действия договора истекает в 2022 году.