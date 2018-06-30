В Куропатах дежурят четыре активиста «Европейской Беларуси» 30.06.2018, 18:06

Защитники Куропат возобновили пикет.

У ресторана «Поедем поедим» в Куропатах возобновили пикет с требованием закрытия этого учреждения. Об этом «Радыё Свабода» сообщил активист гражданской кампании «Европейская Беларуси» Леонид Кулаков.

«С утра прошли задержания наших пикетчиков, но хотя бы с опозданием, но пикет мы выставили. Нас здесь четверо. Держим вахту. Автомобилей очень мало», - рассказал Леонид Кулаков.

В первой половине 30 июня в Минске накануне вахты в Куропатах были задержаны сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, активистка и режиссер Ольга Николайчик, активисты Денис Урбанович и Борис Аникеев. Известно, что Бориса Аникеева отпустили без составления протокола через несколько часов. А Северинца и Николайчик получили по 10 суток ареста.

Леонид Кулаков не исключает, что после вчерашнего перформанса у ресторана претензии к пикетчикам выставила администрация «Поедем поедим».

«Директор Светлана Дубкова говорила, что они будут подавать в суд за «повреждение их имущества». Что якобы испачкали ворота ресторана красной краской, которая не смывается. Но краска была обычной акварелью», - сказал Леонид Кулаков.

29 июня во время пикета активисты наклеили на забор ресторана копии протоколов, что за месяц пикетирования были составлены на их сотрудниками ГАИ. Вдобавок на эти бумаги пикетчики нанесли следы ладоней в красной краске. Такие следы пикетчики оставили на въездных воротах ресторана.

«Это напоминание о том, где находится ресторан - на месте расстрела тысяч невинных людей», - прокомментировала перформанс режиссер Ольга Николайчик.