Разведка США: КНДР нарастила производство ядерного оружия 30.06.2018, 18:15

Американские спецслужбы подозревают Северную Корею в развитии ядерной программы.

По данным американской разведки, Северная Корея нарастила производство ядерного топлива на секретных объектах на территории страны.

Об этом сообщает канал NBC (перевод - «Европейская правда») со ссылкой на источники в разведке США.

Так, в последние месяцы даже после активизации переговоров с США Северная Корея нарастила производство обогащенного урана для ядерного оружия.

Оценки разведки идут в разрез с предыдущими заявлениями президента США Дональда Трампа, который после исторического саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном писал в Twitter, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Как отмечается, Ким Чен Ын стремится держать в тайне места для производства ядерного оружия, чтобы добиться в США больших уступок во время переговоров.

"Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть совершенно недвусмысленные доказательства того, что они пытаются обмануть США", — подчеркнул один из источников.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что КНДР "быстрыми темпами" совершенствует свой единственный ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене, несмотря на достижение договоренностей о денуклеаризации по итогам встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.