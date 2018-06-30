Стало известно, какой будет погода в первый день июля 30.06.2018, 18:12

Продолжительные сильные дожди обещают синоптики в воскресенье.

Оранжевый уровень опасности, объявленный синоптиками на субботу, сохранится и в воскресенье, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

По стране 1 июля ночью по востоку ожидаются сильные дожди, днем во многих районах — продолжительные сильные дожди.

Такая же погода ожидается и в Минске.

1 июля температура воздуха минимальная ночью составит +7…13°С, максимальная температура днем +11…16°С, по северо-востоку местами +17…19°С.

2 июля также прогнозируются дожди и ветер, воздух прогреется до +16°С.

При сильном ветре:

- необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать - сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину лучше поставить в гараж, а если гаража нет, авто следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.