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Скидки в июле в универмагах Минска: где сэкономить на покупках

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  • 30.06.2018, 18:28

Скидки будут доходить до 60%.

Столичные универмаги и торговые центры в июле продолжат устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом tut.by сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Скидки будут доходить до 60%.

К примеру, в ЦУМе купить непродовольственные товары со скидкой в 20% можно в течение 7 дней — 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июля.

А у универмага «Беларусь» с 1 по 15 июля будет открыт павильон, где непродовольственные товары будут продавать со скидкой до 60%.

В каких магазинах и торговых центрах в июле искать скидки?


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