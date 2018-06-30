В России прошли массовые акции против повышения пенсионного возраста 30.06.2018, 18:35

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Люди недовольны планами правительства по повышению пенсионного возраста со следующего года.

Согласовать митинги с властями удалось в Иркутске, Смоленске и Томске – там на акции собрались по несколько сотен человек, пишет «Эхо Москвы».

Во Владимире прошла акция «Справедливой России», но она оказалась совсем немногочисленной – по данным портала «Владимирские новости», в ней приняли участие не больше ста человек, и то с учетом полиции и журналистов. Впрочем, помимо митинга, там состоялась и серия одиночных пикетов под флагами «Коммунистов России». В Казани сложилась похожая ситуация – на митинг вышли около 200 человек. По данным местных СМИ, на акциях люди говорили не только о пенсионной реформе, но высказывались также против резкого роста цен на бензин и увеличения НДС. О серьезных инцидентах не сообщается.

Завтра аналогичные митинги пройдут в десятках российских городов. Организацию значительной части акций взяли на себя региональные штабы Алексея Навального, а также КПРФ и другие парламентские партии.

О повышении пенсионного возраста премьер РФ Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.