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Блогер Петрухин: В Пинском РОВД уволили 19 участковых

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  • 30.06.2018, 18:48
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Сергей Петрухин

Брестчанину стало известно о массовых увольнениях и дисциплинарных взысканиях в Пинском РОВД.

Как передает «Белсат», по данным блогера, неделю назад из РОВД Пинска уволили 19 участковых за «фальсификацию протоколов и другую имитацию бурной деятельности». На своей странице в «Facebook» Сергей Петрухин написал, что, согласно источникам, участковые составляли «липовые протоколы» за самогоноварение, приписывая их тем, кто уехал в Россию и «другим мертвым душам»:

«Доказательства делали следующим образом: воду мешали с мукой, фотографировали и прилагали к протоколам. Ну, и как водится, получали бонусы-звезды и премии. Разоблачило эту деятельность Минское управление собственной безопасности, которое заинтересовалось показателями пинчан – в течение последних 4 лет те представляли отличные показатели по выявлению точек самогоноварения и уничтожения зелья. 48 должностных лиц, причастных к этому цирку, получили дисциплинарные взыскания».

Журналисты попытались получить оперативный комментарий в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, но безрезультатно.


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