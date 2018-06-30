8-летний школьник из Речицы стал самым юным парашютистом Беларуси 1 30.06.2018, 19:42

Тимофей Нисловский прыгнул с высоты 2900 метров.

В небе над Речицей — тандем: под одним парашютом два человека — взрослый и… ребенок? 8-летний Тимофей Нисловский 16 июня прыгнул с высоты 2900 метров — и стал самым юным парашютистом страны. До него рекордсменом был 9-летний мальчишка — тоже местный, речицкий. Tut.by побывал в Центре специальной подготовки «Скиф», где занимаются парни.

…На синих блестящих матах пыхтят, сопят и потеют два десятка разновозрастных пацанов. Отжимаются, качают пресс, отрабатывают удары. 8-летний Тимофей Нисловский не отстает — и не только здесь. Когда узнал, что будут прыжки с парашютом — не минуты не сомневался — он тоже будет прыгать. Вместе с ним испытать себя решились также 9-летний Богдан Вербицкий и 11-летний Степан Казусь.

Фото: tut.by

Вообще-то, говорят ребята, решиться на прыжок было легко, куда сложнее осуществить задуманное: мамы, как полагается в таких случаях, были против, но еще ведь есть папы.

Фото: tut.by

— Наша мама была, мягко говоря, от идеи не в восторге. Когда все уже произошло и мы ей позвонили, она сказала: «Дома с вами будет серьезный разговор». Но мы приехали — и никакого разговора не было, а был вкусный ужин, — улыбается отец Тимофея Игорь Денисович и в очередной раз с гордостью спрашивает у сына: «Ну что, было страшно?»

— Страшно было, только когда дверь самолета открылась, а потом было круто! А ночью мне приснилось, что я один прыгал.

Фото: tut.by

Тимофей до сих пор под впечатлением от прыжка. Инструкторы, которые сопровождали малышей в тандеме, говорят, тоже. Впервые в своей практике им пришлось иметь дело с такими крохами. А вдруг испугаются и все пойдет не по плану? Перед прыжками у ребят, конечно, был четырехчасовой инструктаж: как вести себя в самолете, как правильно отделяться, что делать, если летишь на лес или другого парашютиста. Тут же проговорили все возможные варианты контакта с землей.

Тренер «Скифа» Владимир Габров ни в Тимофее, ни в других ребятах нисколько не сомневался: за 20 лет работы настоящих мужиков, пусть пока и маленьких, научился определять сразу — за несколько занятий.

— Не важно, когда он пока не побеждает. Важно, что он борется до конца. Не получается, он плачет — и все равно не сдается. Из такого будет толк, — объясняет тренер.

Фото: tut.by

20 лет назад десантник Габров заметил нехорошую тенденцию: в армии служить молодые люди не хотят, спортом не увлекаются. На дворе 90-е, а женщин на улицах защищать некому. «Кто, если не я», — решил Владимир, получил лицензию на проведение тренировок по самозащите.

Фото: tut.by

— Первое время за свои деньги снимал помещение, покупал необходимое снаряжение и тренировал. Позже помогали друзья, но все равно было непросто. Даже ушла жена, — вспоминает Владимир Васильевич.

Сегодня центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» известен далеко за пределами Беларуси.

Тимофей тоже решил: «Буду сильным и настоящим мужчиной!». А это значит, что впереди у него не только прыжки с парашютом — уже без инструктора, но и занятия по водолазной подготовке, альпинизму, многоборью и многое другое. Папа счастлив, осталось договориться с мамой.