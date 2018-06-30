Медведев поручил приплачивать иностранцам за поездки в РФ 30.06.2018, 19:13

«Стимулирование» въездного туризма за счет налогоплательщиков войдет в план «ускорения» российской экономики.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсаций части стоимости турпутевки для иностранных туристов, приезжающих в Россию.

Как пишет finanz.ru, об этом в пятницу сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы, подготовленные к заседания совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Федеральным органам исполнительной власти продолжить проработку стимулирования въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержку сертификации и адаптации услуг", - говорится в материалах по итогам заседания совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Также по итогам совещания решено "принять за основу для последующей проработки в рамках "проектных мастерских", организуемых АО "Российский экспортный центр", несколько инициатив для включения в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Среди них - "упрощение визового режима при отдельных видах организованных туристических поездок, а также с медицинскими, образовательными и деловыми целями" и "повышение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу".

Заседание совета было посвящено развитию несырьевого экспорта. Во вступительном слове Медведев напомнил о поручении президента увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов к 2024 году, и а объем экспорта услуг нарастить до 100 млрд долларов.