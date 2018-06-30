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В рейтинге безопасности стран Беларусь оказалась между Руандой и Папуа-Новой Гвинеей

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  • 30.06.2018, 19:25

В тройку самых безопасных стран вошли Исландия, Новая Зеландия и Австрия.

Всего страны были разделены на пять уровней безопасности: очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий, пишет korrespondent.net.

В тройку самых безопасных стран вошли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Самой опасной страной организация назвала Сирию, которая заняла 163 место. Беларусь на 101 месте, Россия на 154-м, Украина – на 152-м, Литва – на 36-м, Польша – на 32-м, Латвия – на 31-м местах в рейтинге безопасности стран.

Чтобы составить рейтинг, компания проанализировала уровень социальной безопасности в странах, масштабы внутренних и международных конфликтов. Всего рейтинг создан на основе 23 качественных показателей из авторитетных источников.

Учитывались также следующие показатели: степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное.


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