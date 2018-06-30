Средняя зарплата в Польше выросла до $1270 30.06.2018, 19:32

В мае зарплаты в польском секторе предприятий выросли на 7%.

По данным Главного статистического управления Польши, трудоустройство в секторе предприятий в мае этого года увеличилось на 3,7% по сравнению с прошлым. А средняя заработная плата брутто выросла на 7% по сравнению с маем прошлого года и составила 4696 злотых 59 грошей (1092 евро), передает «Радио Польша».

По словам главного экономиста Почтового банка Моники Куртек, рост трудоустройства на уровне 3,7% удерживается уже несколько месяцев. В ситуации экономического оживления динамика должна увеличиваться. Этого не происходит, в частности, по причине нехватки работников на польском рынке труда.

Темп роста заработных плат в мае оказался ниже, чем в апреле, когда разница роста была на уровне 7,8% по сравнению с прошлым годом. Моника Куртек это объясняет тем, что зарплата в Польше систематически растет, поэтому увеличения можно ожидать в следующих месяцах.

Опубликованные данные Главного статистического управления Польши касаются сектора предприятий, то есть фирм, в которых работает более 9 человек.