В Пермском крае жителей обязали платить «налог на дождь» 4 30.06.2018, 20:10

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Плата взимается за воду, бегущую с крыш по водостокам и попадающую в канализацию.

Жители города Кунгур в Пермском крае обратили внимание на новую строчку в платежных документах за коммунальные услуги, пишет kasparov.ru,

Речь идет о строчке "ОДН за сточные воды". Как рассказала жительница города, в управляющей компании объяснили, что плата взимается за воду, бегущую с крыш по водостокам и попадающую в канализацию.

Ежемесячная стоимость "услуги" при этом составляет 7 российских рублей.

Начальник отдела по работе с населением кунгурского "Водоканала" Роза Сулейманова сообщила, что сбор абсолютно законен.

"Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года, номер СЭД-46-09-24-12 и вступил в силу с 12 февраля. Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему", — сказала Сулейманова.

По ее словам, сточные воды в канализации — это и дождевая вода, и последствия аварий во внутридомовых сетях.

Сулейманова добавила, что плата будет взиматься круглый год.